अर्जी वाले गणेश के मंदिर में पूरी होती है कुंवारे लड़के-लड़कियों की मनोकामना, बस लगाना होता है राजस्थानी लड्डू का भोग

ऐसी मान्यता है कि, खासतौर पर यहां कुंवारे लड़के-लड़कियों की अर्जी खाली नहीं जाती। यानी अगर वो भगवान को राजस्थानी लड्डू का भोग लगाने के साथ सच्चे मन से अच्छे जीवन साथी की मनोकामना लेकर जाते हैं तो उनकी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। साथ ही, वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक जीवन से परेशान रहते हैं यानी घर में आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। ऐसे लोगों द्वारा गजानन को लगाई जाने वाली अर्जी भी यहां पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि, अर्जी वाले गणेश जी को सिर्फ राजस्थान के मोटी बूंदी वाले लड्डू ही पसंद हैं, ऐसे में यहां सिर्फ राजस्थानी लड्डू का ही भोग चढ़ता है।