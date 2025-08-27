Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

अर्जी वाले गणेश के मंदिर में पूरी होती है कुंवारे लड़के-लड़कियों की मनोकामना, बस लगाना होता है राजस्थानी लड्डू का भोग

Ganesh Chaturthi 2025 : इस प्राचीन गणेश मंदिर को माना जाता है आस्था का बड़ा केंद्र। कुंवारे लड़के-लड़कियों की यहां हर मनोकामना पूरी होती है। अर्जी वाले भगवान को सिर्फ राजस्थानी लड्डू का भोग ही लगता है।

ग्वालियर

Faiz Mubarak

Aug 27, 2025

Ganesh Chaturthi 2025
अर्जी वाले गणेश (Photo Source- Patrika)

Ganesh Chaturthi 2025 : देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है। पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्त बप्पा की मूर्ति गणेश पांडालों और घरों में विराजित कर रहे हैं। हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित 300 साल पुराने एक ऐेसे प्राचीन गणेश मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसे शहर या प्रदेश में नहीं, बल्कि देशभर में अर्जी वाले गणेश के नाम से जाना जाता है। देशभर में अर्जी वाले गणेश को भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है।

पद्मासन मुद्रा में विराजमान अर्जी वाले गजानन के साथ रिद्धि और सिद्धि भी विराजित हैं। खास बात ये है कि, अर्जी वाले गणेश के दरबार में लगाई गई अर्जी हमेशा पूरी होती है। बस शर्त ये है कि, उन्हें भोग उनकी पसंद का यानी राजस्थानी लड्डू के रूप में लगाया जाए।

ये भी पढ़ें

एमपी में गणेश चतुर्थी पर छुट्टी घोषित, सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल बंद, अधिसूचना जारी
भोपाल
Ganesh Chaturthi Holiday in MP

इस तरह लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती

दरअसल, ग्वालियर शहर के शिंदे की छावनी इलाके में एक प्राचीन मंदिर है, जहां विराजित गजानन को अर्जी वाले गणेश के नाम से जाना जाता है। सड़क किनारे बने इस चमत्कारी मंदिर को भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र कहा जाता है। मंदिर में गणेश जी के साथ दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि भी विराजित हैं। मंदिर को लेकर मानता है कि यहां अर्जी लगाकर 11 और 9 बुधवार भक्तिपूर्वक दर्शन करने पर लगाई गई हर अर्जी पूरी होती है।

राजस्थानी लड्डू का लगता है भोग

ऐसी मान्यता है कि, खासतौर पर यहां कुंवारे लड़के-लड़कियों की अर्जी खाली नहीं जाती। यानी अगर वो भगवान को राजस्थानी लड्डू का भोग लगाने के साथ सच्चे मन से अच्छे जीवन साथी की मनोकामना लेकर जाते हैं तो उनकी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। साथ ही, वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक जीवन से परेशान रहते हैं यानी घर में आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। ऐसे लोगों द्वारा गजानन को लगाई जाने वाली अर्जी भी यहां पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि, अर्जी वाले गणेश जी को सिर्फ राजस्थान के मोटी बूंदी वाले लड्डू ही पसंद हैं, ऐसे में यहां सिर्फ राजस्थानी लड्डू का ही भोग चढ़ता है।

पद्मासन मुद्रा के चलते सिद्धि योग गणेश

बता दें कि, मंदिर में विराजित गणेश जी की प्रतिमा बेहद दुर्लभ है। क्योंकि, यहां गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि भी विराजित हैं। गणेश जी के उल्टे हाथ में विद्या है तो सीधे हाथ में फरसा नीचे दो मूषक भी हैं। पद्मासन मुद्रा के चलते इन्हें सिद्धि योग गणेश माना जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें

ठेले पर गणेश प्रतिमा ले जाता दिखा मुस्लिम शख्स, लोग बोले- ये है भाईचारे की तस्वीर
नीमच
Neemuch News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 09:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अर्जी वाले गणेश के मंदिर में पूरी होती है कुंवारे लड़के-लड़कियों की मनोकामना, बस लगाना होता है राजस्थानी लड्डू का भोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.