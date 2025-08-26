ठेले पर गणेश प्रतिमा ले जाता दिखा मुस्लिम शख्स, लोग बोले- ये है भाईचारे की तस्वीर

गौरतलब है कि, नीमच और मालवा-निमाड़ क्षेत्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने ठेले पर सुरक्षित ले जाना आपसी एकता और धार्मिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण है। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे हिंदू-मुस्लिम एकता की जीवंत मिसाल के रूप में साझा कर रहे हैं।