‘दादाजी… बच्चे को देखना मैं अभी आती हूं..’ वापस नहीं आई महिला

दतिया निवासी विपिन केआरएच में भर्ती अपनी बेटी को देखने आए थे। बता रहे थे कि जैसे ही वे बाहर बैठे थे, अचानक एक महिला बच्चा उनके हाथ में थमा गई और गायब हो गई। उन्होंने काफी देर तक आसपास खोजबीन की लेकिन महिला का कोई अता-पता नहीं चला। बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अजय गौड़ के अनुसार बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर निगरानी में रखा गया है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। गार्ड के साथ बुजुर्ग बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में घूमते रहे।