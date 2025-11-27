‘दादाजी… बच्चे को देखना मैं अभी आती हूं..’ वापस नहीं आई महिला

(Photo Source - Social Media)
MP News:एमपी के ग्वालियर शहर में कमलाराजा अस्पताल में बीती शाम एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला डेढ़ महीने के अपने बच्चे को एक बुजुर्ग के पास यह कहकर छोड़ गई कि दादाजी, जरा बच्चे को देखना, मैं बाथरूम से अभी आती हूं। लेकिन महिला लौटकर नहीं आई।
एक घंटे तक इंतजार करने के बाद बुजुर्ग परेशान होकर उसे ढूंढते रहे। सूचना मिलने पर सुरक्षा कर्मचारियों ने बच्चे को पुलिस चौकी ले जाकर औपचारिकताएं पूरी कराई और फिर नर्सरी में भर्ती कराया।
दतिया निवासी विपिन केआरएच में भर्ती अपनी बेटी को देखने आए थे। बता रहे थे कि जैसे ही वे बाहर बैठे थे, अचानक एक महिला बच्चा उनके हाथ में थमा गई और गायब हो गई। उन्होंने काफी देर तक आसपास खोजबीन की लेकिन महिला का कोई अता-पता नहीं चला। बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अजय गौड़ के अनुसार बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर निगरानी में रखा गया है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। गार्ड के साथ बुजुर्ग बच्चे को लेकर अस्पताल परिसर में घूमते रहे।
घटना के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। किसी ने दावा किया कि उसने एक महिला को अस्पताल से बाहर जाते देखा, तो किसी ने कहा— महिला कैंपस में ही घूमती दिखी थी। हालांकि सुरक्षा कर्मचारियों ने भीड़ हटाकर बच्चे को सुरक्षित नर्सरी में भिजवा दिया।
