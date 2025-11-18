अगले 26 घंटे खतरनाक होगा मौसम, चलेगी कंपाने वाली ‘शीतलहर’, Yellow Alert जारी

दरअसल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो चुकी है। हवा का रुख उत्तर से दिशा है। यह हवा अपने साथ कश्मीर की ठंडक लेकर आ रही है। इससे रात में सर्दी बढ़ गई है। दिसंबर में जो सर्दी होती थी, वैसे सर्दी नवंबर में होने लगी है। शहर में दूसरी बार शीतलहर का अलर्ट आया है। क्योंकि उत्तरी हवा की गति बढ़ी है। इससे सर्दी बढ़ रही है। सुबह 9 बजे तक सर्दी की चुभन अधिक रही। वॉक के लिए निकले लोग गर्म कपड़े पहनकर आए। बीते दिनों की तुलना में सर्दी की चुभन ज्यादा थी। इसके अलावा सूर्य अस्त के बाद भी सर्दी बढ़ गई है।