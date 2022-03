यूपी का वह गांव जहां केवल महिलाएं लगा सकती हैं रंग, पुरुषों के होली खेलने पर है मनाही, लगता है तगड़ा जुर्माना

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में महिलाओं के अनोखे तरीके से होली खेलने की परंपरा विख्यात है। इसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। महिलाएं पुरुषों को गांव से बाहर कर खुद होली में धमाल करती हैं। होली के एक दिन बाद पुरुषों को पूरे दिन घर में रहना होता है।

Holi: उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के कुंडौरा गांव में महिलाओं के अनोखे तरीके से होली खेलने की परंपरा विख्यात है। इसमें पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। महिलाएं पुरुषों को गांव से बाहर कर खुद होली में धमाल करती हैं। होली के एक दिन बाद पुरुषों को पूरे दिन घर में रहना होता है, जबकि महिलाएं रामजानकी मंदिर से होली की फाग निकालकर गलियों में हुड़दंग करती हैं। बुंदेलखंड का यह अकेला गांव हैं जहां होली इस अंदाज में मनाई जाती है। यह परंपरा कई वर्षों पुरानी है। इस बार भी महिलाएं यह अनूठी परंपरा निभाने को तैयार हैं। महिलाओं की होली की फोटो लेने पर भी प्रतिबंध है। अगर किसी पुरुष ने महिलाओं की फाग निकाल तस्वीर ली या वीडियो बनाया तो उस पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है। कभी-कभी तो पिटाई भी हो जाती है।

Kundoura Village in UP Where Only Women Play Holi in Unique Way