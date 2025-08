हमीरपुर में सपा सांसद को खोज कर लाने वाले को इनाम घोषित, जानें क्यों?

Reward Announcement for person who finds and brings back SP MP हमीरपुर सांसद को खोज कर कल लाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की गई है। फेसबुक पर संसद के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। मामला हमीरपुर में आए बाढ़ से लेकर जुड़ा हुआ है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के विधायक और अधिकारी गण भी मौजूद थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उन्होंने राहत सामग्री का वितरण किया। जिले में करीब 30 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इन सब के बीच संसद के गायब रहने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सांसद को खोज कर लाने वाले के लिए इनाम घोषणा की गई है।