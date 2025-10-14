Patrika LogoSwitch to English

हमीरपुर

‘शेरू’ और ‘भूरा’ कहने पर डॉग ने अलग-अलग मालिकों के सामने हिलाई दुम! चक्कर में पुलिस…कुत्ता किसका?

हमीरपुर में एक लेब्रा डॉग के मालिकाना हक को लेकर ऐसा मामला सामने आया कि पुलिस भी हैरान रह गई। कुत्ते पर दो लोगों ने अपना-अपना दावा ठोक दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुत्ता दोनों को ही बराबर प्यार दिखाता रहा।

less than 1 minute read

हमीरपुर

image

Aman Pandey

Oct 14, 2025

hamirpur News, hamirpur Latest news, dog ownership, legal dispute, Labrador, police, witness, कुत्ता, मालिकाना, विवाद, पुलिस, गवाह

भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव निवासी श्रीपत कुशवाहा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका पालतू लेब्रा डॉग वार्ड नंबर 16 निवासी घनश्याम खोलकर ले गए हैं। दूसरी ओर, घनश्याम का कहना है कि उनका डॉग 15 दिन पहले गायब हो गया था और उन्हें सूचना मिली कि वही कुत्ता कुंडौरा गांव में बंधा मिला है, इसलिए वे उसे वापस ले आए।

थाने में डॉगी को लेकर मचा बवाल

जब दोनों को थाने बुलाया गया तो वहां अजीब स्थिति बन गई। घनश्याम ने कुत्ते को "भूरा" पुकारा तो वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया, और जब श्रीपत ने उसे "शेरू" कहा, तो वह दुम हिलाकर उनके चारों ओर घूमने लगा। इस पर पुलिस ने दोनों से मालिकाना हक के सबूत मांगे।

पुलिस भी हो गई कन्फ्यूज

श्रीपत ने बताया कि वह बचपन से इसी कुत्ते का इलाज एक पशु चिकित्सक से कराते रहे हैं और वही असली पहचान बता सकते हैं। अब उसी डॉक्टर को गवाही के लिए थाने बुलाया गया है। फिलहाल कुत्ता पुलिस की देखरेख में है।इस बीच, घनश्याम की दोनों बच्चियां भी थाने पहुंचीं और अपने "डॉगी" को देखकर रो पड़ीं। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि "यही हमारा डॉग है, जो कई दिन पहले खो गया था।"

Updated on:

14 Oct 2025 09:55 am

Published on:

14 Oct 2025 09:37 am

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

