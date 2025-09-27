Rajasthan: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी से फैक्ट्री में मचा हड़कंप, बीज के 1 लाख 70 हजार बैग सीज

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमानगढ़ में प्रमाणिक बीज तैयार करने को लेकर आवंटित खेतों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद मंत्री ने मीडिया को बताया था कि कुछ महीने पहले श्रीगंगानगर में मैंने नकली बीज निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद बीज निर्माता फर्मों ने जांच पर सवालिया निशान लगाया था। उन्हीं के जवाब तलाशने के लिए मैं यहां आया हूं। मंत्री ने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि कंपनियां खेतों की बजाय कागजों में प्रमाणिक बीज तैयार कर रही है।