Kota: रिश्वत मामले में पटवारी को मिली 3 साल की जेल, ACB की टीम ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार

सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि 14 सितंबर 2009 को बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के देवरी गांव निवासी विष्णु प्रसाद खंगार ने बारां ACB के डीएसपी निहाल सिंह को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि वह अपनी रजिस्ट्री का इंतकाल खुलवाने के लिए पटवारी लक्ष्मीनारायण के पास गया था।