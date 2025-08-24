राजस्थान: प्रस्तावित 110 करोड़ के बाइपास पर सवाल…लपेटे में आएंगे कई गोदाम व ढाणियां, लाखों का होगा नुकसान

जिला कलक्टर को अवगत करवाया कि चक 16 एल एम एच प.नं. 139/285 पर प्रस्तावित ट्रैक पर रोड निर्माण के लिए कारस्तकारी व मुआवजा राशि अधिक देनी पड़ेगी। जिससे सरकार को आर्थिक हानि होगी। जबकि चक नं 14 एल एम एच प.नं. 138/287 का ट्रैक राज्यस्तरीय रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता है। पूर्व में ही दर्ज है इस पर सड़क का निर्माण होने से सरकार को आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं चक नं 16 एल एम एच प.नं. 139/285 पर प्रस्तावित ट्रैक बनने से रिंग रोड का इंडस्ट्रीयल एरिया बिल्कुल से जुड़ाव नहीं होगा जबकि चक नं 14 एल एम एच प.नं. 138/287 का ट्रैक बनने से उक्त एरिया के नजदीक होगा और वाहनों को अत्यधिक सुविधा होगी। भविष्य में रोजगार के अत्यधिक अवसर बनेंगे।