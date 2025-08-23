Ramgarh Dam: निम्स यूनिवर्सिटी समेत कई रसूखदारों पर एक्शन की बजाय ढाल बन रहा सिस्टम, कैसे भरे रामगढ़ बांध ?

दरअसल, एक समय था जब जयपुर के लिए रामगढ़ बांध मायने रखता था। इस बांध पर कई तरह के राष्ट्रीय आयोजन तक हो चुके हैं। लंबे समय तक लोगों की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार बांध को छलकाने के लिए कृत्रिम बारिश कराना चाह रही है। दूसरी तरफ बहाव क्षेत्र पर हुए अवैध कब्जे पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जो बांध भरने के प्राकृत्रिक स्रोत हैं।