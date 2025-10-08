सजेगा पटाखा बाजार, स्टॉक करने में जुटे दुकानदार
शहर में टाउन व जंक्शन में अलग-अलग स्थानों पर लगेगा बाजार
हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर इस बार भी पटाखा बाजार लगाया जाएगा। जल्द जिला प्रशासन स्तर पर पटाखा बाजार लगाने को लेकर स्थान चिन्ह्ति करने के बाद दुकान आवंटन को लेकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पटाखा बाजार को लेकर स्थान चिन्ह्ति करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद उपखंड स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। विगत बरसों में टाउन व जंक्शन में ही तीन सौ से अधिक दुकानें लगती रही हैं। इस बार भी काफी संख्या में दुकानें लगने की संभावना है। इसके तहत दुकानदार अभी से स्टॉक करने में जुट गए हैं। पटाखा फैक्ट्रियों से सीधे स्टॉक मंगवाने को लेकर संपर्क कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर टाउन व जंक्शन में दो स्थानों पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही दुकानें लगाने की स्वीकृति मिलेगी।
करोड़ों का कारोबार
हनुमानगढ़ जिले में हर दिवाली पर पटाखे का करोड़ों का कारोबार होता है। जिले में पांच सौ के करीब दुकानों के लाइसेंस जारी होते हैं। पटाखा बाजार खूब गुलजार रहता है। दिवाली पर कुछ लोग पूरी रात आतिशबाजी करते हैं।
सुरक्षा को तवज्जो
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में दो स्थानों पर पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। दुकानदारों को आवंटित दुकानों पर आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त करने को लेकर पाबंद किया जाएगा। ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो।
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग