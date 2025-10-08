Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

सजेगा पटाखा बाजार, स्टॉक करने में जुटे दुकानदार

हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर इस बार भी पटाखा बाजार लगाया जाएगा। जल्द जिला प्रशासन स्तर पर पटाखा बाजार लगाने को लेकर स्थान चिन्ह्ति करने के बाद दुकान आवंटन को लेकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

less than 1 minute read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 08, 2025

सजेगा पटाखा बाजार, स्टॉक करने में जुटे दुकानदार

सजेगा पटाखा बाजार, स्टॉक करने में जुटे दुकानदार

शहर में टाउन व जंक्शन में अलग-अलग स्थानों पर लगेगा बाजार
हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड मुख्यालयों पर इस बार भी पटाखा बाजार लगाया जाएगा। जल्द जिला प्रशासन स्तर पर पटाखा बाजार लगाने को लेकर स्थान चिन्ह्ति करने के बाद दुकान आवंटन को लेकर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पटाखा बाजार को लेकर स्थान चिन्ह्ति करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इसके बाद उपखंड स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। विगत बरसों में टाउन व जंक्शन में ही तीन सौ से अधिक दुकानें लगती रही हैं। इस बार भी काफी संख्या में दुकानें लगने की संभावना है। इसके तहत दुकानदार अभी से स्टॉक करने में जुट गए हैं। पटाखा फैक्ट्रियों से सीधे स्टॉक मंगवाने को लेकर संपर्क कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर टाउन व जंक्शन में दो स्थानों पर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही दुकानें लगाने की स्वीकृति मिलेगी।

करोड़ों का कारोबार
हनुमानगढ़ जिले में हर दिवाली पर पटाखे का करोड़ों का कारोबार होता है। जिले में पांच सौ के करीब दुकानों के लाइसेंस जारी होते हैं। पटाखा बाजार खूब गुलजार रहता है। दिवाली पर कुछ लोग पूरी रात आतिशबाजी करते हैं।

सुरक्षा को तवज्जो
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार शहर में दो स्थानों पर पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। दुकानदारों को आवंटित दुकानों पर आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त करने को लेकर पाबंद किया जाएगा। ताकि किसी तरह की अनहोनी नहीं हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 11:22 am

Published on:

08 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / सजेगा पटाखा बाजार, स्टॉक करने में जुटे दुकानदार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यह दिवाली खास, भाजपा नेता अब मिट्टी के दीपक जलाने का देंगे संदेश

यह दिवाली खास, भाजपा नेता अब मिट्टी के दीपक जलाने का देंगे संदेश
हनुमानगढ़

गोलूवाला में इंटरनेट बंद, गुरुद्वारे के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा

Internet shut down in Goluwala, police maintain tight security outside Gurudwara
हनुमानगढ़

गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को मिलेगा पूरा सिंचाई पानी

गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को मिलेगा पूरा सिंचाई पानी
हनुमानगढ़

राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू

हनुमानगढ़

Rajasthan: इंदिरा गांधी नहर में इस बार पानी की होगी भरपूर सप्लाई, 12 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा

Indira Gandhi Canal
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.