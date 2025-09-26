मारपीट मामले में मांगे पैसे, थाने में थमाए पांच सौ के नोट, पुलिस बोली, सीज कार्रवाई के पैसे

हनुमानगढ़. रास्ता रोककर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बजाए पीडि़त को ही शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार करने तथा पैसे लेकर बाइक छोडऩे का आरोप गोलूवाला थाना पुलिस पर लगाया गया है। इस संबंध में गुरुवार को पीलीबंगा के गांव कानेवाला खारा की 36 एलएलडब्ल्यू ढाणी निवासी सुरेन्द्र पुत्र दलीप जाट ने एसपी को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की गुहार लगाई। पीडि़त ने एक वीडियो भी दिया है जिसमें गोलूवाला थाने का कांस्टेबल करीब पांच हजार रुपए की राशि लेता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस बुलैट बाइक सीज कार्रवाई के पैसे लेने की बात कह रही है।
एसपी को सौंपे ज्ञापन में सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि बुधवार को वह अपने मौसा शीशपाल जाट निवासी 33 एलएलडब्ल्यू ढाणी, रोही गोलूवाला के घर गया था। बाइक पर वापसी के समय जैसे ही राजेन्द्र मेघवाल की ढाणी के आगे से गुजरा तो घात लगाए बैठे राजेन्द्र मेघवाल, उसकी पत्नी, भाई जगदीश और उनके पिता श्रवण ने लाठियों से हमला कर दिया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और वह नीचे गिर गया। आरोपियों ने उससे मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर मौसा शीशपाल और उनका पुत्र पवन आ गए और बीच-बचाव किया। मौसा ने उनको समझाया। मगर वे नहीं माने। इस दौरान पुलिस वहां आ गई और दोनों पक्षों को थाने चलने को कहा। आरोपियों ने राजनैतिक दबाव बनाकर और मिलीभगत कर उसके खिलाफ ही पुलिस से शांतिभंग की कार्रवाई करवा दी। उसने अपनी चोटें भी पुलिस को दिखाई। लेकिन कोई सुनवाई नहीं की।
सुरेन्द्र कुमार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने झूठे मुकदमा का डर दिखाकर 15 हजार रुपए की मांग की। जबरदस्ती उसके परिजनों से पांच हजार रुपए लेकर उसकी बाइक दी। थाने में एक अन्य कांस्टेबल ने रुपए पकड़े। यह सब वीडियो में रेकॉर्ड है। कांस्टेबल एक अन्य कांस्टेबल के नाम से पैसे ले रहा है। क्योंकि पैसों की मांग करने वाले कांस्टेबल को उसने थाने से बाहर बताया। सुरेन्द्र के अनुसार उसने पूर्व में राजेन्द्र की पुत्री के प्रेम विवाह में गवाही दी थी। उसी रंजिश में हमला किया गया। सुरेन्द्र ने एसपी से मांग की कि उसका मेडिकल मुआयना करवाकर हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि गोलूवाला थाना पुलिस कई सप्ताह पहले एसी को लेकर भी चर्चा में रही थी। हनुमानगढ़ से गए पुलिस अधिकारियों ने एसी प्रकरण का निपटारा कराया था।
आरोपी सुरेन्द्र बुलैट बाइक से पटाखे बजाकर आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा बाइक सीज कर दी। दोनों पक्षों में लडक़ी को लेकर पुराना विवाद है। पैसे लेने का जो वीडियो बताया जा रहा है, वह बाइक सीज कार्रवाई का जुर्माना है। बाइक मालिक थाने आकर उसकी रसीद ले जाए। - हरबंश सिंह, थाना प्रभारी गोलूवाला।