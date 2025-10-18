राजस्थान में धनतेरस के दिन हैरान कर देने वाला मामला, फंदे से लटका मिला नायब तहसीलदार का शव

नरेंद्र साहू तारानगर तहसील के डाबड़ी गांव के रहने वाले थे। वे पिछले एक साल से भादरा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद सहकर्मियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में शोक की लहर है। परिजन और सहकर्मी स्तब्ध हैं। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।