हनुमानगढ़

राजस्थान में धनतेरस के दिन हैरान कर देने वाला मामला, फंदे से लटका मिला नायब तहसीलदार का शव

Deputy Tehsildar Narendra Sahu: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में धनतेरस के दिन एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है।

less than 1 minute read

हनुमानगढ़

image

Anil Prajapat

Oct 18, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

हनुमानगढ़। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में धनतेरस के दिन एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले की भादरा तहसील में पदस्थापित एक नायब तहसीलदार ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। इस घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार नरेंद्र साहू सुबह तहसील परिसर स्थित सरकारी आवास में मृत पाए गए। सूचना मिलते ही थानाधिकारी हनुमान बिश्नोई और एसडीएम भागीरथ राव मौके पर पहुंचे।

फंदे पर लटका मिला शव

पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बंद कमरे का गेट खोला। जब अंदर पहुंचे तो देखा कि नायब तहसीलदार का शव फंदे से लटका ​हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

डाबड़ी गांव के रहने वाले है नरेंद्र साहू

नरेंद्र साहू तारानगर तहसील के डाबड़ी गांव के रहने वाले थे। वे पिछले एक साल से भादरा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद सहकर्मियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों में शोक की लहर है। परिजन और सहकर्मी स्तब्ध हैं। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में धनतेरस के दिन हैरान कर देने वाला मामला, फंदे से लटका मिला नायब तहसीलदार का शव

