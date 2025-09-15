प्रजनन के दौर में तबाही: पीलीबंगा में काटे गए विशालकाय वृक्ष, सैकड़ों बगुलों के घोंसले नष्ट, 70 चूजों की मौत

बिश्नोई ने बताया कि इन पेड़ों पर सैंकड़ों की संख्या में बगुले घोंसले बनाकर स्थाई रूप से निवास कर रहे थे। पेड़ों को काटने के बाद 70 चूजों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा बड़ी संख्या में चूजे घायल हो गए, जिनका रेस्क्यू सेंटर पीलीबंगा में इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि हरे व सूखे पेड़ों को काटने के पश्चात सैंकड़ों की संख्या में पक्षियों की मौत होने के पश्चात वन्य जीव प्रेमियों में रोष फैल गया तथा उन्होंने आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।