Rajasthan: महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे ऐसा काम, रातभर कार सवार युवकों के पीछे दौड़ती रही पुलिस, दो गिरफ्तार

रातभर पुलिस के तीन वाहनों में सवार अलग-अलग टीमें संपूर्ण शहर में काले कलर की थार कार की तलाश में दौड़ती रही। रविवार अल सवेरे एक बार फिर वही थार कार तेज गति से अरिहंत धर्म कांटे के सामने से गुजरी। वहां बैठे एक युवक को कार सवार युवकों ने धमकाने का प्रयास किया तथा कार में बैठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर उसे छोड़ फरार हो गए। पुलिस टीम ने कार को जब्त कर एक मकान में दबिश दी था आरोपी महेंद्र जाट व राकेश जाट निवासी पथराज कला को गिरतार कर लिया।