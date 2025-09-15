Rajasthan: महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे ऐसा काम, रातभर कार सवार युवकों के पीछे दौड़ती रही पुलिस, दो गिरफ्तार

टोंक। महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी अथवा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए काले कलर की कार में सवार युवकों को दबोचने के लिए मालपुरा थाना पुलिस रात भर तलाश में दौड़ती रही। रविवार अल सुबह पुलिस के गश्ती दल ने आदर्श नगर से कार को जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है।
थाना अधिकारी चेनाराम बेडा ने बताया कि रात साढे 11 बजे औद्योगिक क्षेत्र से सूचना मिली कि एक काले कलर की कार में सवार युवक धर्मकांटे के बाहर खड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लेकिन तब तक वह युवक वहां से भाग छूटे। कांटे पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखे गए तो सूचना की पुष्टि हुई। इसके बाद कांटे पर काम करने वाले कार्मिक की ओर से बताए गए कार नंबर के आधार पर तलाश शुरू की।
रातभर पुलिस के तीन वाहनों में सवार अलग-अलग टीमें संपूर्ण शहर में काले कलर की थार कार की तलाश में दौड़ती रही। रविवार अल सवेरे एक बार फिर वही थार कार तेज गति से अरिहंत धर्म कांटे के सामने से गुजरी। वहां बैठे एक युवक को कार सवार युवकों ने धमकाने का प्रयास किया तथा कार में बैठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर उसे छोड़ फरार हो गए। पुलिस टीम ने कार को जब्त कर एक मकान में दबिश दी था आरोपी महेंद्र जाट व राकेश जाट निवासी पथराज कला को गिरतार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों युवकों से पूछताछ चल रही है। उन्होंने कार अपने गांव से परिचित की लेकर आना स्वीकार किया। नशे का शौक पूरा करने के लिए रात्रि में इस प्रकार घूमने व खर्चे के लिए पैसों का प्रबंध करने की जानकारी सामने आई है।