Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, हेड मास्टर-महिला शिक्षक पर लगा आरोप; केस दर्ज

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र को बेहरमी से पीटने का मामला सामने आया है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 15, 2025

government-school-in-Sawai-Madhopur
सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई। फोटो: पत्रिका

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र को बेहरमी से पीटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के हेड मास्टर व महिला शिक्षक ने पहले बच्चे को कक्षा से बुलाया और फिर ऑफिस में ले जाकर लात-घूंसे बरसाए।

यह मामला 12 सितंबर का है। इस मामले में दो पक्षों की ओर से खंडार पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें

Dausa food Poisoning: सरकारी स्कूल में ग्रामीणों का हंगामा, शिक्षकों से की हाथापाई; पुलिस ने किया बीच बचाव
दौसा
Dausa-food-poisoning-case

बच्चे को लेकर थाने पहुंचे परिजन

स्कूल में पिटाई से बच्चे की गर्दन पर सूजन आई। परिजन पीड़ित बच्चे को लेकर छाण पुलिस चौकी पहुंचे। बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बेटा सरकारी स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ता है। 12 सितंबर को जब वह क्लास में पढ़ रहा था तो महिला टीचर उसे ऑफिस में ले गई। यहां उसे थप्पड़ और लात-घूंसे बरसाए। पिटाई से बच्चे की पीठ पर निशान हो गए और गर्दन पर सूजन आ गई।

परिजनों ने लगाया ये आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला टीचर ने पहले भी आंख पर डंडा मार दिया था। इसके बाद टीचर ने घर आकर माफी मांगी थी। आरोप है कि बच्चे की पिटाई के बाद उसे धमकाया कि घर जाकर बताया तो टीसी काट दूंगी।

मामले की जांच में जुटा शिक्षा विभाग

मामला सामने आने के बाद शिक्षा ने जांच के आदेश दिए है। खंडार सीबीईओ रामनाथी मीणा ने कहा कि कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। एक टीचर को डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा दिया है।

हेड मास्टर का आरोपों से ​इनकार

इधर, टीचर भी मामला दर्ज करवाने खंडार थाने पहुंचे। हेड मास्टर ने बताया कि इस विवाद की शुरुआत टीचर डे से हुई थी। कुछ बच्चों ने एक दूसरी महिला टीचर को पेन दिए थे। इसका महिला टीचर की ओर से विरोध किया गया था। महिला टीचर ने दूसरी महिला टीचर के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

इसकी शिकायत मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। शुक्रवार को एक बच्चे ने महिला टीचर को जातिसूचक शब्द बोले। उसने जब मुझे बताया तो बच्चे को ऑफिस में बुलाकर डांटा और समझाकर भेज दिया था। बच्चे से किसी तरह की मारपीट नहीं की गई थी।

ये भी पढ़ें

Bhilwara: पहले अस्थि विसर्जन करने गए परिवार का जयपुर में एक्सीडेंट, 7 की मौत… फिर अंतिम संस्कार के बाद 7 डूबे, 2 की मौत
भीलवाड़ा
Death due to accident in Bhilwara

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2025 01:47 pm

Published on:

15 Sept 2025 01:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, हेड मास्टर-महिला शिक्षक पर लगा आरोप; केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.