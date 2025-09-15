राजस्थान के सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, हेड मास्टर-महिला शिक्षक पर लगा आरोप; केस दर्ज

स्कूल में पिटाई से बच्चे की गर्दन पर सूजन आई। परिजन पीड़ित बच्चे को लेकर छाण पुलिस चौकी पहुंचे। बच्चे के पिता ने बताया कि उनका बेटा सरकारी स्कूल में सातवीं क्लास में पढ़ता है। 12 सितंबर को जब वह क्लास में पढ़ रहा था तो महिला टीचर उसे ऑफिस में ले गई। यहां उसे थप्पड़ और लात-घूंसे बरसाए। पिटाई से बच्चे की पीठ पर निशान हो गए और गर्दन पर सूजन आ गई।