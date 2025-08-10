बाइक के पीछे अचानक दौड़े कुत्ते… महिला के पैर को पकड़ा, गिरने से मौत; 2 बच्चों ने अपनी मां को खोया

शाम करीब साढ़े छह बजे, जब वे वार्ड 34 स्थित मां चिंतपूर्णी मंदिर मोहल्ले से गुजर रही थीं, गली में बैठे कुत्ते अचानक पीछे दौड़ पड़े। एक कुत्ते ने वीरपाल कौर के पांव को पकड़ लिया, जिससे वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर गईं। गिरने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया।