तालाब में डूबने से दो दोस्तों की मौत, बहनें करती रही इंतजार, गांव में पसरा मातम

थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्रार्थी मियाला निवासी मांगीलाल पुत्र मीठालाल भांड ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि उसका भतीजा विशाल (16) पुत्र किशनलाल भांड एवं उसके पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त श्रवणसिंह (13) पुत्र लाडूसिंह दोपहर में बकरियां चराने गए थे। इस दौरान उमस के चलते दोनों रामदेव सागर तालाब में नहाने उतरे। पैर फिसलने से दोनों पानी में डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से तालाब में दोनों की तलाश शुरू की। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई।