तालाब में डूबने से दो दोस्तों की मौत, बहनें करती रही इंतजार, गांव में पसरा मातम

देवगढ़ (राजसमंद)। जहां एक ओर रक्षाबंधन पर्व हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा था। सभी बहनें भाइयों की कलाइयों पर रेशम का धागा बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना कर रही थीं। वहीं, दूसरी ओर मियाला गांव में दो पड़ोसी दोस्त गांव के ही तालाब में नहाने के दौरान डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया।
थानाधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्रार्थी मियाला निवासी मांगीलाल पुत्र मीठालाल भांड ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसमें बताया कि उसका भतीजा विशाल (16) पुत्र किशनलाल भांड एवं उसके पड़ोस में रहने वाला उसका दोस्त श्रवणसिंह (13) पुत्र लाडूसिंह दोपहर में बकरियां चराने गए थे। इस दौरान उमस के चलते दोनों रामदेव सागर तालाब में नहाने उतरे। पैर फिसलने से दोनों पानी में डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से तालाब में दोनों की तलाश शुरू की। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई।
काफी प्रयास के बाद दोनों को तालाब से निकाल कर देवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए।
इस घटना के बाद दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिन्हें ग्रामीण सांत्वना देकर संभालते रहे। बताया गया कि दोनों दोस्त अपनी बहनों से राखी शाम को बंधवाने का कहकर गए थे और हादसा हो गया। इस हादसे के बाद दोनों की बहनों का राखी हाथ में लिए अपने भाइयों का इंतजार करते हुए रो-रोकर बुरा हाल हो गया। इस दृश्य को देख वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े।