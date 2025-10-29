मेरे पिता नहीं हैं, क्या आप एक हजार रुपए उधार दे सकते हैं…व्हाट्सएप पर लड़की बन मांगी मदद, ऐसे मैसेज से आप भी रहें सावधान

एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से नोहर निवासी एक लड़की ने नमस्ते का संदेश भेजा। गलती से नंबर सेव होना लिखते हुए बोली आप मेरी मदद कर सकते हैं। संक्षेप में अपनी ‘परिस्थिति’ बताई कि ‘कल मेरा एग्ज़ाम है, मेरे पिता नहीं हैं, क्या आप एक हजार रुपये उधार दे सकते हैं, 10 दिन में वापस कर दूंगी।’ भरोसा बढ़ाने के लिए संदेश के साथ फोटो और आधार कार्ड या आईडी की क्लियर इमेज अटैच की और एनआईए एमटीएस परीक्षा प्रवेश-पत्र भेजा। वहीं, ‘बिजनेस अकाउंट’ व प्रोफाइल फोटो से पेशेवर होने का आभास कराया।