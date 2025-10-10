Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

रबी फसलों की बुआई के बीच डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। कृषि उपज मंडी समिति के कृषक विश्राम गृह में खाद टोकन वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा।

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Oct 10, 2025

फोटो पत्रिका

भादरा (हनुमानगढ़)। रबी फसलों की बुआई के बीच डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। कृषि उपज मंडी समिति के कृषक विश्राम गृह में खाद टोकन वितरण के दौरान भारी भीड़ उमड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों में भगदड़ मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इससे किसानों में आक्रोश फैल गया।

गुरुवार को क्षेत्र में 6 हजार डीएपी थैले पहुंचे थे, जिनमें से 1900 थैले शहर में वितरण के लिए रखे गए। शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही शहर व ग्रामीण क्षेत्र के किसान विश्राम गृह पहुंचने लगे। भीड़ बढ़ने पर पहले 600 किसानों को दो-दो थैले और शेष 700 को एक-एक थैले के टोकन दिए गए। अव्यवस्था के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

घटना की सूचना पर नोहर एडीएम संजू पारीक, उपखंड अधिकारी भागीरथ राम, तहसीलदार धर्मेन्द्र जांदू व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और लाइन व्यवस्था बहाल कर खाद वितरण कराया। उपखंड अधिकारी ने आश्वस्त किया कि जिनके पास टोकन हैं, उन्हें अगले दिन खाद मिल जाएगी।

पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने घटना के विरोध में 13 अक्टूबर को उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन की घोषणा की है। बार संघ व किसान सभा ने भी ज्ञापन देकर लाठीचार्ज का विरोध जताया है।

