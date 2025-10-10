हनुमानगढ़ में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

गुरुवार को क्षेत्र में 6 हजार डीएपी थैले पहुंचे थे, जिनमें से 1900 थैले शहर में वितरण के लिए रखे गए। शुक्रवार सुबह 6 बजे से ही शहर व ग्रामीण क्षेत्र के किसान विश्राम गृह पहुंचने लगे। भीड़ बढ़ने पर पहले 600 किसानों को दो-दो थैले और शेष 700 को एक-एक थैले के टोकन दिए गए। अव्यवस्था के चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।