गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग के शार्प शूटर सहित सात दबोचे, तीन विदेशी पिस्टल बरामद

एएसपी गीता चौधरी ने बताया कि गैंग से जुड़े हिस्ट्रीशीटर विकास उर्फ राजू उर्फ पवन उर्फ के बड़ी वारदात की तैयारी में हथियारों की खरीद-फरोख्त करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस व एजीटीएफ टीम ने गांव रामगढ़ के पास दबिश दी। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपितों की गांव नेठराना में परेड निकालकर जागरूकता संदेश दिया गया।