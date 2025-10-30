गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग के शार्प शूटर सहित सात दबोचे, तीन विदेशी पिस्टल बरामद

फोटो पत्रिका नेटवर्क
भादरा (हनुमानगढ़)। नवगठित एजीटीएफ (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) और गोगामेड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गैंगस्टर रोहित गोदारा व वीरेन्द्र चारण गैंग के शार्प शूटर सहित सात आरोपियों को दबोचा। इनके कब्जे से तीन विदेशी पिस्टल, 70 कारतूस और पांच मैग्जीन बरामद हुई हैं। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है।
एएसपी गीता चौधरी ने बताया कि गैंग से जुड़े हिस्ट्रीशीटर विकास उर्फ राजू उर्फ पवन उर्फ के बड़ी वारदात की तैयारी में हथियारों की खरीद-फरोख्त करने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस व एजीटीएफ टीम ने गांव रामगढ़ के पास दबिश दी। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपितों की गांव नेठराना में परेड निकालकर जागरूकता संदेश दिया गया।
मुख्य आरोपी विकास गोगामेड़ी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर हत्या, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट समेत एक दर्जन से अधिक गम्भीर मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने उज्जलवास निवासी विकास, सिरसा निवासी राजेश, नोयडा चक जैतपुर बीकानेर निवासी राजूराम, पार्थ राठौड़ व रूपेंद्र, पूरबसर थाना पल्लू निवासी मुकेश और एक नाबालिग को पकड़ा है।
