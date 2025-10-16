Sri Ganganagar: गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, न्यूरोसर्जन से मांगे 5 करोड़, पुलिस ने दिया सुरक्षा गार्ड

सदर पुलिस ने शहर के व्यापारियों व चिकित्सकों की रैकी करने वाले तीन युवकों से पूछताछ कर अदालत में पेशकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सदर थाना के सीआइ सुभाषचंद्र ने बताया कि इन्दिरा कॉलोनी निवासी तरूण कलेर, गुरुनानक बस्ती निवासी अमरप्रताप सिंह व नीरज खन्ना उर्फ हनुमान को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। इस मामले में तीनों से पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।