श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, न्यूरोसर्जन से मांगे 5 करोड़, पुलिस ने दिया सुरक्षा गार्ड

पुलिस की ओर से चिकित्सक को सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

rohit godara

गैंगस्टर रोहित गोदारा। फाइल फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर न्यूरोसर्जन डॉ. दीपक आनंद से पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने चिकित्सक को सुरक्षा गार्ड दिया है। इसके अलावा उनके चिकित्सालय पर भी पुलिस गश्त बढ़ाई है। सीओ सिटी विष्णु खत्री ने बताया कि न्यूरोसर्जन डॉ. दीपक आनंद को सात अक्टूबर को व्हाट्सअप पर विदेशी नबरों से कॉल आई थी।

चिकित्सक को दी धमकी

पुलिस ने बताया कि बाद में वॉयस मैसेज भेजकर आरोपी ने पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और राशि नहीं देने पर कुचामन के व्यापारी जैसा हाल करने की बात कही। इस मामले में चिकित्सक की रिपोर्ट पर सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

चिकित्सक को सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। वहीं, सदर थानाधिकारी सुभाष ढील ने बताया कि चिकित्सक के मोबाइल पर व्हाट्सअप मैसेज का डाटा कंपनी से मंगवाया है। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

तीनों युवकों से पूछताछ, जेल भेजा

सदर पुलिस ने शहर के व्यापारियों व चिकित्सकों की रैकी करने वाले तीन युवकों से पूछताछ कर अदालत में पेशकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सदर थाना के सीआइ सुभाषचंद्र ने बताया कि इन्दिरा कॉलोनी निवासी तरूण कलेर, गुरुनानक बस्ती निवासी अमरप्रताप सिंह व नीरज खन्ना उर्फ हनुमान को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। इस मामले में तीनों से पूछताछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

