हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में गहराया गुरुद्वारा विवाद: इंटरनेट सेवाएं बंद, पुलिस बल तैनात, व्यापारिक यूनियनों की बैठक में ये लिया निर्णय

Hanumangarh News: गुरुद्वारा साहिब की तरफ जाने वाले रास्ते पर बेरीकेट अभी भी लगे हुए हैं, वहीं गुरुद्वारा साहिब के मुख्य द्वार पर पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं।

हनुमानगढ़

Akshita Deora

Sep 22, 2025

गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के बाहर तैनात सुरक्षा बल (फोटो: पत्रिका)

Gurudwara Committee Dispute: श्री मेहताबगढ़ गुरुद्वारा साहिब कमेटी को लेकर चल रहा विवाद लगातार दूसरे दिन भी कस्बे और आसपास के गांवों में असर डालता नजर आया। रविवार को कस्बे में दिनभर शांति बनी रही लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा।

गुरुद्वारा साहिब की तरफ जाने वाले रास्ते पर बेरीकेट अभी भी लगे हुए हैं, वहीं गुरुद्वारा साहिब के मुख्य द्वार पर पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। हर कदम पर पुलिस सतर्क दिखाई दी।

शनिवार को विवाद के चलते कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा था, वहीं रविवार को इंटरनेट सेवाएं ठप रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि डिजिटल लेन-देन नहीं होने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। केवल गोलूवाला ही नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव अयालकी, हंसलिया, खारा चक, कान्हेवाला, अमरसिंहवाला, हरदयालपुरा, सूरांवाली सहित अनेक गांव भी इंटरनेट बंद रहने से प्रभावित हुए।

छात्रों ने बताया कि ऑनलाइन क्लास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिक्कत आई। वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि ऑनलाइन सरकारी सेवाएं और बैंकिंग कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

कस्बे के दुकानदारों ने कहा कि आजकल अधिकांश ग्राहक मोबाइल से ही भुगतान करते हैं। इंटरनेट बंद होने से उन्हें कैश पर निर्भर होना पड़ा। एक किराना व्यापारी सुरेन्द्र कुमार ने बताया, ग्राहक मोबाइल से पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन नेट न चलने के कारण हमें उधार पर सामान देना पड़ा।

दुकानदार बलराम ने कहा, आजकल चाय नाश्ते की पेमेंट भी ग्राहक ऑनलाइन करते है, नेट बंद होने से बिक्री आधी रह गई है। मार्ग से गुजरते ग्राहक ऑनलाइन भुगतान न होने से आगे चलकर सामान खरीदने की बात कहकर चले गए, जिससे बिक्री पर असर पड़ा।

प्रशासन ने हालात पर कड़ी नजर बनाए रखने का दावा किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद रखना मजबूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत और समझाइश से जल्द ही इस विवाद का समाधान निकाला जाएगा।

लोगों को अब इंतजार है कि गुरुद्वारा प्रबंधकीय पक्ष और शहर के नागरिक आपसी सहमति से समाधान निकालें, ताकि कस्बे में सामान्य स्थिति बहाल हो सके और रोजमर्रा की जिंदगी पर से असर खत्म हो।

गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब प्रकरण को लेकर बंद चल रहे बाजार को लेकर रविवार को व्यापार मंडल सभागार में मंडी के विभिन्न व्यापारिक यूनियनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार मंडल, किराना जनरल मर्चेंट, मिस्त्री मार्केट, सोनी मार्केट सहित अनेक यूनियनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय सिंह पूनिया ने बताया कि प्रशासन ने विवाद को सुलझाने के लिए दो दिन का समय मांगा है। प्रशासन की बात पर विश्वास करते हुए सभी यूनियन पदाधिकारियों ने बाजार खोलने पर सहमति जताई है।

उन्होंने कहा कि सोमवार से बाजार रोजाना की भांति खुले रहेंगे। वहीं मंगलवार शाम तक समय अवधि पूरी होने के बाद पुन: सभी व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

उपखंड अधिकारी उमा मित्तल के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा फीडबैक मिलने के बाद फीडबैक के आधार पर इंटरनेट बहाली का निर्णय लिया जाएगा।

22 Sept 2025 02:25 pm

