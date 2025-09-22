हनुमानगढ़ में गहराया गुरुद्वारा विवाद: इंटरनेट सेवाएं बंद, पुलिस बल तैनात, व्यापारिक यूनियनों की बैठक में ये लिया निर्णय

शनिवार को विवाद के चलते कस्बे का बाजार पूरी तरह बंद रहा था, वहीं रविवार को इंटरनेट सेवाएं ठप रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि डिजिटल लेन-देन नहीं होने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। केवल गोलूवाला ही नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव अयालकी, हंसलिया, खारा चक, कान्हेवाला, अमरसिंहवाला, हरदयालपुरा, सूरांवाली सहित अनेक गांव भी इंटरनेट बंद रहने से प्रभावित हुए।