हनुमानगढ़

उधार लिए पंद्रह लाख नहीं लौटाने पड़ें, इसलिए बचपन के दोस्त ने दोस्त के परिवार को डुबोकर मार दिया… अब मिली खौफनाक सजा

Friendship Betrayal Murder Case: अब कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बेहद ही हैरान करने वाला रहा है। घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चार साल पहले की है।

हनुमानगढ़

Jayant Sharma

Sep 25, 2025

नहर से निकाली गई कार में मिले थे शव, इस हत्याकांड ने सभी को दहला दिया था, फोटो - पत्रिका

Rajasthan Shocking Crime: संकट के समय रुपए देकर जिस दोस्त ने मदद की, संकट से उबारा…. उसी ने पूरे दोस्त के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया, वह भी बड़ी ही बेरहमी से ताकि पंद्रह लाख रुपए की उधारी नहीं चुकानी पड़ी। पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा और चार साल तक कोर्ट में टा्रयल चले, अब कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बेहद ही हैरान करने वाला रहा है। घटना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चार साल पहले की है।

मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। घटना के अनुसार विनोद नामक व्यक्ति ने दोस्त रमेश स्वामी को 15 लाख रुपये उधार दिए थे। रुपये लौटाने के बजाय आरोपी ने रकम हड़पने के लिए एक खौफनाक साजिश रच डाली। वह विनोद को उसकी पत्नी रेणु, बेटी रशिता और परिचित सुनीता भाटी के साथ कार में लेकर लौट रहा था।

लखूवाली के पास इंदिरा गांधी नहर किनारे पहुंचकर आरोपी ने लघुशंका का बहाना बनाकर कार को रोका और अचानक वाहन को नहर में धक्का दे दिया। कार में सवार चारों लोग गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना से पूरा क्षेत्र दहशत और आक्रोश में भर गया था।

अपर लोक अभियोजक सुमन झोरड़ के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने अदालत से मुख्य आरोपी को मृत्युदंड देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सह.आरोपी को पुख्ता सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया। घटना के चार साल बाद आया यह निर्णय पीड़ितों को आंशिक न्याय दिलाने के साथ.साथ कानून व्यवस्था पर जनता के भरोसे को भी मजबूत करता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूरे परिवार को ही एक पल में खत्म कर दिया गया था।

