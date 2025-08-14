Hanumangarh Crime : बुजुर्ग महिला ने किया बदमाश का बहादुरी से सामना, वो डर कर भागा, दूसरी महिला की छीनी सोने की बाली

Hanumangarh Crime : हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में छीनाछपटी की घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं। बुधवार देर शाम दो अलग अलग स्थानों पर बुजर्ग महिलाओं से बालियां छीनने का प्रयास किया गया। एक जगह पर बदमाश बाली छीनने में सफल हो गए। पर दूसरी घटना में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने युवक का डटकर मुकाबला किया। जिसके बाद बदमाश डर का भाग गया। इस घटना वीडियो वायरल हो गया है।
वीडियो के अनुसार एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला छिंद्रपाल कौर अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बाइक सवार तीन युवक में से एक युवक उतरा और महिला के पास गया। महिला कुछ समझ पाती अचानक ही युवक ने हमला कर दिया। जिसके बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला छिंद्रपाल कौर ने युवक का डटकर मुकाबला किया। युवक छीनाझपटी में असफल रहा और डर कर भगा गया। यह पूरी घटना वीडियो में रिकार्ड हो गई है।
इसके साथ ही टिब्बी कस्बे में बुधवार देर शाम को एक अन्य घटना में बाइक सवार तीन बदमाशों ने घर के बाहर बैठी महिला की कान की बाली छीनने में सफल हो गए। वार्ड नंबर 4 में घर के बाहर बैठी महिला से मोटर साइकिल सवार तीन युवकों ने पता पूछने के बहाने एक कान की बाली छीनी और फरार हो गए।
आए दिन हो रही इन घटनाओं की वजह से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।