Hanumangarh Crime : बुजुर्ग महिला ने किया बदमाश का बहादुरी से सामना, वो डर कर भागा, दूसरी महिला की छीनी सोने की बाली

वीडियो के अनुसार एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला छिंद्रपाल कौर अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बाइक सवार तीन युवक में से एक युवक उतरा और महिला के पास गया। महिला कुछ समझ पाती अचानक ही युवक ने हमला कर दिया। जिसके बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला छिंद्रपाल कौर ने युवक का डटकर मुकाबला किया। युवक छीनाझपटी में असफल रहा और डर कर भगा गया। यह पूरी घटना वीडियो में रिकार्ड हो गई है।