Bikaner Crime : नाबालिग का अपहरण फिर किया कई बार बलात्कार, आरोपी की मां, बहन ने दिया साथ, मामला दर्ज

Bikaner Crime : नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर मुक्ताप्रसाद थाने में एक युवक समेत चार महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 11, 2025

Bikaner Crime Minor kidnapped and then several times raped accused's mother and sister supported her case registered
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Bikaner Crime : नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर मुक्ताप्रसाद थाने में एक युवक समेत चार महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

नाबालिग से कई बार अपहरण, मारपीट

पुलिस के अनुसार, परिवादी ने बताया कि 18 जून को वह घर से बाजार जा रही थी, तब आरोपी ने तीन-चार अन्य के साथ उसका रास्ता रोक लिया। उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गई। तब आरोपी उसे पंजाब की तरफ ले गए। यहां उसे अपने रिश्तेदार के घर रखा। यहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस कृत्य में आरोपी की मां, बहन एवं दो अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। नाबालिग ने आरोप लगाया कि आरोपी की मां व बहन ने उसके साथ मारपीट भी की।

सीओ सिटी श्रवणदास संत को सौंपी जांच

थानाधिकारी विजेन्द्र सीला ने बताया कि नाबालिग की थाने में परिजनों की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीमें नाबालिग की तलाश कर रही थीं। तब उसके पंजाब में होने की सूचना मिली। पंजाब से उसे दस्तयाब कर लाए। अब नाबालिग ने अपहरण व बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उसका मेडिकल कराया है। जांच सीओ सिटी श्रवणदास संत को सौंपी गई है।

