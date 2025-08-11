Bikaner Crime : नाबालिग का अपहरण फिर किया कई बार बलात्कार, आरोपी की मां, बहन ने दिया साथ, मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, परिवादी ने बताया कि 18 जून को वह घर से बाजार जा रही थी, तब आरोपी ने तीन-चार अन्य के साथ उसका रास्ता रोक लिया। उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गई। तब आरोपी उसे पंजाब की तरफ ले गए। यहां उसे अपने रिश्तेदार के घर रखा। यहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस कृत्य में आरोपी की मां, बहन एवं दो अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। नाबालिग ने आरोप लगाया कि आरोपी की मां व बहन ने उसके साथ मारपीट भी की।