Rajasthan: शादीशुदा बेटी ने पिता के घर में की चोरी, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आई थी पीहर

रमेश ने बताया कि 25 अक्टूबर को वह सुबह बस संचालन के लिए निकला था। घर पर उसकी पत्नी सिमरन, नाबालिग बेटी दिवांशी और बड़ी बेटी प्रीति मौजूद थीं। 27 अक्टूबर की सुबह जब सिमरन नींद से जागी तो उसने देखा कि प्रीति कमरे में नहीं है। खोजबीन के बावजूद प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। सिमरन ने जब घर की अलमारी की जांच की तो उसमें रखे शादी के दौरान मिले शगुन के 2 लाख 53 हजार रुपए और उसके करीब 10 तोला सोने के जेवरात गायब पाए गए। अलमारी का लॉकर खुला हुआ था।