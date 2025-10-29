Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: शादीशुदा बेटी ने पिता के घर में की चोरी, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आई थी पीहर

Hanumangarh News: पिता रमेश ने आरोप लगाया है कि बेटी प्रीति किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलकर उसके घर से नकदी राशि और सोने के आभूषण चोरी कर ले गई।

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Oct 29, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Daughter Steals Gold And Cash From Father's House: हनुमानगढ़ के भादरा थाना क्षेत्र के गांव मालकस से 26 अक्टूबर की रात्रि को एक युवती के लापता होने के साथ घर से करीब ढाई लाख रुपए व लगभग 10 तोला सोने के आभूषण गायब हो जाने का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार गांव मालकस निवासी रमेश पुत्र सोहनलाल जोगी ने सोमवार को भादरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ड्राइवरी का कार्य करता है और बीकानेर से हरिद्वार रूट पर निजी बस चलाता है।

रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री प्रीति जो हाल ही में अपने ससुराल सारायण तहसील तारानगर, जिला चूरू से चचेरे भाईयों की शादी में सम्मिलित होने आई थी, 26 अक्टूबर को रात्रि में घर से लापता हो गई।

रमेश ने बताया कि 25 अक्टूबर को वह सुबह बस संचालन के लिए निकला था। घर पर उसकी पत्नी सिमरन, नाबालिग बेटी दिवांशी और बड़ी बेटी प्रीति मौजूद थीं। 27 अक्टूबर की सुबह जब सिमरन नींद से जागी तो उसने देखा कि प्रीति कमरे में नहीं है। खोजबीन के बावजूद प्रीति का कोई सुराग नहीं मिला। सिमरन ने जब घर की अलमारी की जांच की तो उसमें रखे शादी के दौरान मिले शगुन के 2 लाख 53 हजार रुपए और उसके करीब 10 तोला सोने के जेवरात गायब पाए गए। अलमारी का लॉकर खुला हुआ था।

पड़ोसी सोमवीर ने बताया कि देर रात घर के आगे किसी वाहन की आवाज सुनाई दी थी। परिजनों ने प्रीति के मोबाइल नंबर और व्हाट्सऐप पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला।

पिता रमेश ने आरोप लगाया है कि बेटी प्रीति किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलकर उसके घर से नकदी राशि और सोने के आभूषण चोरी कर ले गई। पुलिस ने रमेश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत जांच प्रारंभ कर दी है। मामले की जांच भादरा थाना के एएसआई राजेन्द्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अब युवती के मोबाइल लोकेशन व आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है।

Updated on:

29 Oct 2025 10:25 am

Published on:

29 Oct 2025 10:06 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: शादीशुदा बेटी ने पिता के घर में की चोरी, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आई थी पीहर

