Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: ‘बराती बनना है तो करना पड़ेगा रक्तदान…’, शादी के कार्ड में रख दी अनोखी शर्त, 3 बीघा जमीन बेचकर लगाए 1000+ शिविर

Blood Man Amar Singh Nayak: बड़े पुत्र धर्मपाल की शादी में उन्होंने शर्त रखी कि जो पहले रक्तदान करेगा वही बारात में शामिल होगा। शादी के कार्ड पर भी यह शर्त लिखवाई गई थी। उस दिन 114 लोगों ने रक्तदान कर बाराती बनने का हक पाया।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

image

अदरीस खान

Oct 27, 2025

अमर सिंह नायक (फोटो: सोशल मीडिया)

Monday Motivational Story: हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के श्योदानपुरा गांव निवासी अमर सिंह नायक ने जिंदगी को किताब की तरह पढ़ा और सेवा को अपना धर्म बना लिया। कागज-कलम -कलम से रिश्ता न होने के बावजूद उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि अब उन्हें पुडुचेरी की ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।

अमरसिंह ने अब तक 139 बार रक्तदान किया है और अपने खर्चे पर एक हजार से अधिक रक्तदान कैम्प लगाए है। खास बात यह है कि वे हर कैम्प में साइकिल से ही पहुंचते हैं। अब तक 7 साइकिलें बदलते हुए 44 हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके है।

बेचनी पड़ी तीन बीघा जमीन

खेती-बाड़ी से जुड़े अमर सिंह ने कैम्पों के खर्च और आवागमन के लिए अपनी तीन बीघा जमीन बेच दी। उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला।

सेवा के जज्बे ने ऐसा मुकाम दिला दिया कि अब विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूलों में विद्यार्थी उन्हें सुनते हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि में कई सम्मान मिल चुके हैं। यह टीस भी है कि अपने ही राजस्थान में सरकार ने सम्मान लायक नहीं समझा।

यूं शुरू हुआ सफर

वर्ष 1985 में एक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर अमर सिंह ने रक्तदान किया। उस दिन किसी की जान बचाकर जो सुकून मिला वही उनका जीवन लक्ष्य बन गया।

कैंप लगाकर 57 यूनिट करवाया रक्तदान

अपनी माता बाधो देवी के निधन पर अमर सिंह ने मृत्युभोज नहीं किया। 5 अगस्त 2011 को रस्म पगड़ी के दिन कैंप लगाकर 57 यूनिट रक्तदान करवाया।

रक्तदाता ही बने बाराती

23 फरवरी 2007 को बड़े पुत्र धर्मपाल की शादी में उन्होंने शर्त रखी कि जो पहले रक्तदान करेगा वही बारात में शामिल होगा। शादी के कार्ड पर भी यह शर्त लिखवाई गई थी। उस दिन 114 लोगों ने रक्तदान कर बाराती बनने का हक पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शादी, पगड़ी रस्म जैसे पारंपरिक अवसरों को भी अमरसिंह ने जीवनदान के पर्व में बदला। यह समाज को एक नई दिशा देता है।

ये भी पढ़ें

Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें
जयपुर
Jaipur Airport Winter Schedule

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 10:12 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: ‘बराती बनना है तो करना पड़ेगा रक्तदान…’, शादी के कार्ड में रख दी अनोखी शर्त, 3 बीघा जमीन बेचकर लगाए 1000+ शिविर

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘अपनी लत के कारण बच्चे को खोया…’, रोते-रोते बोली बच्चे की मौत से गमजदा मां, लव मैरिज ने भी इसी कारण छोड़ा था साथ

हनुमानगढ़

हनी हब के लिए हनुमानगढ़ का वातावरण अनुकूल

हनी हब के लिए हनुमानगढ़ का वातावरण अनुकूल
हनुमानगढ़

2024 में शुरू होना था ठोस कचरा निस्तारण प्लांट, 2026 आने में तीन माह, नहीं हुआ शुरू

2024 में शुरू होना था ठोस कचरा निस्तारण प्लांट, 2026 आने में तीन माह, नहीं हुआ शुरू
हनुमानगढ़

अब पांच से पंद्रह रुपए बढ़ाकर देनी होगी मंडी में फसलों की बोली

अब पांच से पंद्रह रुपए बढ़ाकर देनी होगी मंडी में फसलों की बोली
हनुमानगढ़

पांच किमी पैदल मार्च निकाल कर जताया रोष, हड़ताल के चलते मंडियों में नहीं हुई कृषि जिंसों की बोली

पांच किमी पैदल मार्च निकाल कर जताया रोष, हड़ताल के चलते मंडियों में नहीं हुई कृषि जिंसों की बोली
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.