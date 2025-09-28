Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में यहां 5 करोड़ 81 लाख की लागत से होगा पुल का निर्माण, 10 महीने में करना होगा तैयार, 3 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

हनुमानगढ़ में घग्घर नदी पर क्षतिग्रस्त पुराने पुल के पुनर्निर्माण के लिए 5.81 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए निविदा जारी की है जिसके लिए 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Sep 28, 2025

AI से बनाई प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: हनुमानगढ़ के टाउन-जंक्शन मार्ग पर घग्घर नदी का पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद है। इसका निर्माण कार्य को लेकर पीडब्ल्यूडी ने अब जकर निविदा जारी की है। पुल का निर्माण 5 करोड़ 81 लाख की लागत से होगा। इससे साफ है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है।

जिस भी कंपनी को यह कार्य आवंटित होगा उसे 10 माह में कार्य पूरा करना होगा और पांच साल तक पुल का रख-रखाव भी करना होगा। दरअसल इसकी मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने करीब 6.88 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। हाल में ही कंसलटेंसी कंपनी से मरमत के आकलन के लिए डीपीआर तैयार करवाई थी। इसके बाद निविदा जारी की है। निविदा को लेकर ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर तक लिए जाएंगे।

वहीं दोनों तरफ के वाहनों का आवागमन नए पुल से हो रहा है। कई माह से घग्घर के नए पुल से ही ट्रैफिक के आने-जाने की व्यवस्था है। जबकि गत वर्ष में इसी नए पुल की सड़क धंस गई थी और बंद कर दिया था। वाहनों को पुराने पुल से डायवर्ट किया गया था।

दरअसल घग्घर में बढ़ते जलस्तर के कारण नए पुल में पानी का रिसाव हो गया था। इसकी वजह से दो चरणों में दो जगह सड़क धंस गई थी। मरमत करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को नए पुल पर आवागमन बंद करवाना पड़ा था। वर्तमान में टाउन-जंक्शन मार्ग पर आवागमन के लिए एक मात्र विकल्प नया पुल ही है।

अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी

रिडकोर प्रशासन ने मेगा हाइवे रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त रवैया अतियार कर लिया है। शनिवार को रेलवे स्टेशन के सामने मेगा हाइवे रोड पर वर्षों से काबिज कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाने के लिए रिडकोर प्रशासन ने अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। इसमें अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन दिन का समय दिया गया। विदित रहे कि गुरुवार को रिडकोर प्रशासन ने मेगा हाइवे रोड स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय ट्रोमा सेंटर गेट से लेकर कॉलेज रेलवे फाटक तक अतिक्रमण चिह्नित कर लाल निशान लगाए थे।

Rajasthan: वार्षिक FASTag पास वालों के लिए राहत भरी खबर, NHAI ने आसान किए नियम
जयपुर

28 Sept 2025 02:06 pm

