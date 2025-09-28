राजस्थान में यहां 5 करोड़ 81 लाख की लागत से होगा पुल का निर्माण, 10 महीने में करना होगा तैयार, 3 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

रिडकोर प्रशासन ने मेगा हाइवे रोड से अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त रवैया अतियार कर लिया है। शनिवार को रेलवे स्टेशन के सामने मेगा हाइवे रोड पर वर्षों से काबिज कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाने के लिए रिडकोर प्रशासन ने अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। इसमें अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने को लेकर तीन दिन का समय दिया गया। विदित रहे कि गुरुवार को रिडकोर प्रशासन ने मेगा हाइवे रोड स्थित राजकीय उप जिला चिकित्सालय ट्रोमा सेंटर गेट से लेकर कॉलेज रेलवे फाटक तक अतिक्रमण चिह्नित कर लाल निशान लगाए थे।