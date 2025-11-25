Hanumangarh Car Accident : शादी समारोह की भीड़ से निकली तेज रफ्तार कार, महिला को कुचला, मौत

फोटो: CCTV फुटेज का स्क्रीनशॉट।
हनुमानगढ़। टाउन के सिकलीगर मोहल्ले में सोमवार रात तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। अज्ञात चालक वाहन समेत फरार हो गया। गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में टाउन थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब दस बजे सिकलीगर मोहल्ले में शादी समारोह के चलते गली में भीड़ थी। तभी सफेद रंग की कार गली में घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि गली में भगदड़ मच गई। कई महिलाएं व बच्चे कार की चपेट में आते-आते बचे।
रेखा पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी सिकलीगर मोहल्ला कार की चपेट में आ गई। उसको कुचलकर चालक कार समेत फरार हो गया। यह घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी अरविंद बिश्नोई व टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई घटनास्थल पहुंचे। एएसपी अरविंद बिश्नोई ने बताया कि कार चालक की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इस संबंध में मृतका के पति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।
