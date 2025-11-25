Hanumangarh Car Accident : शादी समारोह की भीड़ से निकली तेज रफ्तार कार, महिला को कुचला, मौत

हनुमानगढ़। टाउन के सिकलीगर मोहल्ले में सोमवार रात तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। अज्ञात चालक वाहन समेत फरार हो गया। गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में टाउन थाने में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मंगलवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।