UP Crime:  दो गज जमीन के लिए भाई ने भाई की ली जान, बहादुरगढ़ के रहरूवा गांव में खौफनाक वारदात

इस वारदात ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ज़मीन, पैसा और संपत्ति इंसानी रिश्तों से भी ज़्यादा कीमती हो गए हैं? आज जिस भाई ने अपने भाई की जान ली, कल वही जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसका परिवार भी बिखर जाएगा। ऐसे में दोनों ही परिवार तबाह हो गए। गांव के शिक्षित युवाओं का कहना है कि पारिवारिक विवादों को बातचीत और समझदारी से हल किया जाना चाहिए, न कि हिंसा और खून-खराबे से। पंचायतों और समाज के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समय रहते ऐसे विवादों को सुलझाने की पहल करें।