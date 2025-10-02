Patrika LogoSwitch to English

UP Crime:  दो गज जमीन के लिए भाई ने भाई की ली जान, बहादुरगढ़ के रहरूवा गांव में खौफनाक वारदात

Crime:  बहादुरगढ़ के गांव रहरूवा में जमीन के छोटे से टुकड़े ने रिश्तों का खून कर दिया। दो गज जमीन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दर्दनाक वारदात से पूरे गांव में दहशत और मातम छा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

3 min read

हापुड़

image

Ritesh Singh

Oct 02, 2025

रहरूवा  गांव में दर्दनाक वारदात, पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल   (फोटो सोर्स :Whatsapp )

रहरूवा  गांव में दर्दनाक वारदात, पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल   (फोटो सोर्स :Whatsapp )

Crime News: कहते हैं कि "खून पानी से गाढ़ा होता है" और भाई-भाई का रिश्ता सबसे गहरा होता है, लेकिन बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रहरूवा में घटित दर्दनाक वारदात ने इस कहावत को झकझोर कर रख दिया है। मामूली-सी जमीन के विवाद ने रिश्तों का खून कर दिया। छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना न सिर्फ गांव रहरूवा बल्कि पूरे इलाके के लिए एक गहरी चोट और सीख बनकर सामने आई है।

घटना का घटनाक्रम

गांव रहरूवा निवासी वीरेंद्र (40 वर्ष) का अपने छोटे भाई सुनील से जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि घर के पास की कुछ ज़मीन महज दो गज जगह को लेकर दोनों भाइयों के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। 30 सितंबर की सुबह यह विवाद खतरनाक रूप ले बैठा। दोनों भाइयों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सुनील ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई वीरेंद्र पर हमला बोल दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले डंडों से हमला किया गया और इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया। अचानक हुए इस हमले से वीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें आनन-फानन में मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही थाना बहादुरगढ़ प्रभारी धीरज मलिक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक वीरेंद्र की पत्नी ने अपने देवर सुनील और देवरानी के खिलाफ थाना बहादुरगढ़ में लिखित तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और देर शाम तक शव गांव पहुंचने की संभावना है।

गांव में दहशत और मातम का माहौल

गांव रहरूवा में इस दर्दनाक घटना के बाद मातम छा गया है। वीरेंद्र के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ग्रामीणों का कहना है कि "सिर्फ दो गज जमीन के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। यह बेहद शर्मनाक और दुखद है।" गांव के बुजुर्गों ने भी अफसोस जताते हुए कहा कि पहले के जमाने में भाई-भाई जमीन बांट कर भी आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन आजकल जरा-सा विवाद खून-खराबे तक पहुंच जाता है।

प्रशासन ने संभाली कमान

घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी या तनावपूर्ण स्थिति न बन पाए। आस-पड़ोस के लोग भी घरों में सहमे हुए हैं और इस घटना की चर्चा हर गली-मोहल्ले में हो रही है।

पारिवारिक विवाद की जड़: जमीन

गांवों में जमीन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। अक्सर देखा गया है कि छोटी-सी ज़मीन के लिए परिवारों में दरार पड़ जाती है। रहरूवा गांव की यह घटना इसी बात की जीती-जागती मिसाल है। दो गज जमीन के लिए खून का रिश्ता ही दांव पर लग गया। ग्रामीण इस बात से आहत हैं कि अगर समय रहते परिवार के लोग आपस में बैठकर समझौता कर लेते, तो शायद यह दुखद घटना न होती।

समाज के लिए सीख

इस वारदात ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ज़मीन, पैसा और संपत्ति इंसानी रिश्तों से भी ज़्यादा कीमती हो गए हैं? आज जिस भाई ने अपने भाई की जान ली, कल वही जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसका परिवार भी बिखर जाएगा। ऐसे में दोनों ही परिवार तबाह हो गए। गांव के शिक्षित युवाओं का कहना है कि पारिवारिक विवादों को बातचीत और समझदारी से हल किया जाना चाहिए, न कि हिंसा और खून-खराबे से। पंचायतों और समाज के बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समय रहते ऐसे विवादों को सुलझाने की पहल करें।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

गांव की महिलाओं का कहना है कि "भाई-भाई के बीच ऐसा खून-खराबा देखकर दिल दहल गया। बच्चों के सामने रिश्तों की जो तस्वीर बनी है, वह बेहद भयावह है।" वहीं, युवाओं का कहना है कि यह घटना एक सबक है कि हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए और विवादों को तूल देने के बजाय सुलह करनी चाहिए।

अंतिम संस्कार की तैयारी

वीरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के बाद देर शाम तक गांव लाए जाने की संभावना है। गांव में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। पूरे गांव में शोक का माहौल है और हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावना है।

