दिल्ली विस्फोट: पुलिस ने हापुड़ में पकड़ा खतरनाक केमिकल, हरियाणा से लेकर आ रहा था शोएब

Hapur Police seize dangerous chemical दिल्ली विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। हापुड़ में वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस मौजूद है। निरीक्षण के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब हरियाणा से 'हाइड्रो फ्लोराइड' लेकर आ रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसकी कार से 37 किलो 'हाइड्रो फ्लोराइड' बरामद हुआ है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जिसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। इधर डॉक्टर शाहीन का कानपुर और कन्नौज कनेक्शन आने के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। कन्नौज में भी डॉक्टर शाहीन नौकरी कर चुकी है। एटीएस के कन्नौज जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।

चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला केमिकल