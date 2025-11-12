दिल्ली विस्फोट: पुलिस ने हापुड़ में पकड़ा खतरनाक केमिकल, हरियाणा से लेकर आ रहा था शोएब

फोटो सोर्स- 'X' हापुड़ पुलिस
Hapur Police seize dangerous chemical दिल्ली विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। हापुड़ में वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस मौजूद है। निरीक्षण के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जब हरियाणा से 'हाइड्रो फ्लोराइड' लेकर आ रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिसकी कार से 37 किलो 'हाइड्रो फ्लोराइड' बरामद हुआ है। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। जिसके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है। इधर डॉक्टर शाहीन का कानपुर और कन्नौज कनेक्शन आने के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। कन्नौज में भी डॉक्टर शाहीन नौकरी कर चुकी है। एटीएस के कन्नौज जाने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है।
चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला केमिकल
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली विस्फोट के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (NH-9) पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच हरियाणा की तरफ से एक कार आती दिखाई पड़ी। पिलखुवा एनएच-9 पर निरीक्षण के दौरान पुलिस को केमिकल होने का आभास हुआ। पूछताछ में जानकारी हुई कि यह 'हाइड्रो फ्लोरिड' केमिकल है। जो हरियाणा से लेकर आ रहा था। पुलिस ने शोएब को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। हापुड़ पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह स्वयं पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग अभियान को देख रहे हैं।
महिला आतंकी डॉक्टर शाहीन का नाम कानपुर मेडिकल कॉलेज से जोड़ने के बाद और भी खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर शाहीन की पोस्टिंग कन्नौज में भी हो चुकी है। एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। चर्चा है कि एटीएस कन्नौज में भी पूछताछ कर सकती है। डॉक्टर शाहीन कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में कार्य कर चुकी है। जहां से उसका कानपुर से कन्नौज भी ट्रांसफर हुआ था। लेकिन फिर वह वापस कानपुर आ गई थी।
