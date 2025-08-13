Video:बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में थी बहन; अचानक गुंडे सग पहुंचा भाई, फिर….

पैपर्स पिज्जा कैफे में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खाने आई थी। दोनों हंसी-मजाक में मशगूल थे, जब अचानक युवती के भाई को इसकी भनक लगी। गुस्से से तिलमिलाया भाई अपने 6-7 दोस्तों के साथ कैफे में धड़धड़ाता हुआ घुसा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे ही उसने अपनी बहन के साथ बॉयफ्रेंड को बैठे देखा, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बिना कुछ कहे-सुने, भाई और उसके दोस्तों ने बॉयफ्रेंड पर लात-घूसों और डंडों की बरसात कर दी। हालात तब और बिगड़ गए, जब युवती अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश में बीच में आई। भाई ने गुस्से में अपनी ही बहन को थप्पड़ जड़ दिए। कैफे में मौजूद अन्य ग्राहक और स्टाफ डर के मारे मूकदर्शक बने रहे।