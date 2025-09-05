चकाचक होंगे एमपी के 103 गांव, मिलेगा ‘धरती आबा योजना’ का लाभ

MP News: केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में अधोसंरचना विकास और केंद्र प्रवृत्त सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत सेचुरेशन के लिए धरती आबा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके लिए पूरे देश में 63 हजार जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के लिए 80 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
हरदा जिले के 103 ग्रामों को भी योजना के तहत सम्मिलित किया गया हैं। हरदा जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। समन्वित प्रयासों से जिले में योजना का सफल क्रियान्वयन कर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। यह बातकलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय मामले दुर्गादास उईके ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कही।
उन्होंने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की प्रगति की विभागवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग योजना के क्रियान्वयन में आदर्श प्रस्तुत करें। ताकि योजना से लाभान्वित व्यक्ति से प्रेरित होकर अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित भी हो सकें। उन्होंने कहा कि धरती आबा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जिसके क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आदि कर्मयोगी आदि सहयोगी और आदि साथियों का भी गठन किया जाएगा।
धरती आबा अभियान' केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक समग्र जनजातीय विकास मिशन है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता और रोजगार जैसी आवश्यक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ना है। यह अभियान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों को एक साथ लाता है।