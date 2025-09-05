चकाचक होंगे एमपी के 103 गांव, मिलेगा ‘धरती आबा योजना’ का लाभ

उन्होंने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की प्रगति की विभागवार विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग योजना के क्रियान्वयन में आदर्श प्रस्तुत करें। ताकि योजना से लाभान्वित व्यक्ति से प्रेरित होकर अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित भी हो सकें। उन्होंने कहा कि धरती आबा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जिसके क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आदि कर्मयोगी आदि सहयोगी और आदि साथियों का भी गठन किया जाएगा।