हरदा

27 साल बाद मिली खुशखबरी, 5 एकड़ जमीन में बनेगा ‘महाविद्यालय’

MP News: तहसील के अबगांव कला में 2.023 हेक्टेयर जमीन कॉलेज भवन के लिए आवंटित कराई इसके बाद भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया।

हरदा

Astha Awasthi

Aug 29, 2025

(फोटो सोर्स: X हैंडल)
(फोटो सोर्स: X हैंडल)

MP News: एमपी के हरदा जिले में एक बार फिर से विधि संकाय की पढ़ाई करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने हंडिया तहसील के अब गांव कला में करीब 5 एकड़ जमीन विधि महाविद्यालय बनाने के लिए आवंटित कर दी है मौके पर काम शुरू हो गया है।

नए कॉलेज में अगले सत्र से छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिलने लगेगा। जिले में करीब 27 साल से विधि संकाय की कक्षाओं का संचालन बंद हो गया था इसके लिए समय-समय पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से काफी प्रयास किए गए लेकिन विधि संकाय महाविद्यालय के लिए अलग से जमीन आवंटित नहीं होने के कारण मामला अधर में लटका हुआ था।

तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह ने इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ली। उन्होंने हडिया तहसील के अबगांव कला में 2.023 हेक्टेयर जमीन कॉलेज भवन के लिए आवंटित कराई इसके बाद भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया।

60 सीट रहेगी

जिले में बनने वाले नए विधि संकाय के कॉलेज में प्रथम वर्ष के लिए 60 सीट रहेगी। ग्रेजुएशन कर चुके छात्र-छात्राएं विधि संकाय की पढ़ाई कर सकेंगे। जिले में यह सुविधा शुरू होने के बाद छात्र-छात्राओं को पड़ोसी जिले भोपाल, इंदौर, खंडवा, बैतूल, नर्मदापुरम नहीं जाना पड़ेगा।

9 करोड़ 36 लाख रुपए से बनेगा भवन

भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 36 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं निर्माण एजेंसी पीआईयू को बनाया है। मौके पर एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है। प्लिंथ लेवल तक आ चुका है। समय सीमा में निर्माण पूरा करने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए है जिससे अगले साल से नए भवन में कक्षाएं लगना शुरू हो सके।

जिला प्रशासन ने हंडिया तहसील के गांव कला में विधि संकाय महाविद्यालय के लिए करीब 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि मंजूर हो गई है। मौके पर प्लिंथ लेवल तक काम हो गया है. पहले साल 60 सीटों पर प्रवेश मिलेगा।- डॉ. संगीता बिले, प्राचार्य, पीएमश्री कॉलेज, हरदा

29 Aug 2025 04:24 pm

