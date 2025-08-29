27 साल बाद मिली खुशखबरी, 5 एकड़ जमीन में बनेगा ‘महाविद्यालय’

जिला प्रशासन ने हंडिया तहसील के गांव कला में विधि संकाय महाविद्यालय के लिए करीब 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि मंजूर हो गई है। मौके पर प्लिंथ लेवल तक काम हो गया है. पहले साल 60 सीटों पर प्रवेश मिलेगा।- डॉ. संगीता बिले, प्राचार्य, पीएमश्री कॉलेज, हरदा