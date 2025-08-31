Patrika LogoSwitch to English

हरदा

छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी ये सोसाइटी, पहले चरण में शामिल इन परिवारों के बच्चे

MP News: मध्य प्रदेश की एक सोसायटी ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें पहले चरण में 27 परिवारों के बच्चों को सहायता के लिए चुना गया।

हरदा

Akash Dewani

Aug 31, 2025

financial help to students from Brahmin Samaj Welfare Society mp news
financial help to students from Brahmin Samaj Welfare Society (फोटो- Patrika.com)

financial help to students:हरदा में ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी ‌द्वारा रविवार को जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह और समाज के आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए कार्यक्त्रस्म आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से बायपास रोड के पास स्थित एक निजी स्कूल परिसर में रखा गया है। सोसाइटी ने चार साल पहले सामाजिक और रचनात्मक सेवा कार्यों की शुरुआत की। जिसमें शिक्षकों का सम्मान शुरु किया। (MP News)

पिछले साल लिया गया निर्णय, कल आयोजित हुआ कार्यक्रम

बीते साल सोसाइटी की बैठक हुई। इसमें समाज के आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने में मदद करने का निर्णय लिया गया था। इसी पर अमल करते हुए रविवार को आयोजित कार्यक्रम में ऐसे परिवारों से मिले आवेदन के आधार पर बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पहल को सोसाइटी ने शिक्षा सहयोग राशि कोष नाम दिया।

रविवार को आयोजित कार्यक्रम में सरकारी व निजी स्कूलों के 200 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया जाएगा। सोसाइटी ने समाज के सभी नागरिकों व संगठनों से समारोह में शामिल होकर सामाजिक एकता का परिचय देने का आग्रह किया है। (MP News)

50 से ज्यादा आए आवेदन - रजनीश शर्मा

ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी (Brahmin Samaj Welfare Society) के रजनीश शर्मा ने बताया कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति अपेक्षानुरुप नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई व परिजनों को किताब कॉपी, स्टेशनरी, ड्रेस खरीदी तथा फीस जमा करने में कई परेशानियां आती हैं। ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद के अभाव में पढ़ाई न छोड़ना पड़े, इसके लिए यह पहल की है। जिससे नई पीढ़ी शिक्षित और संस्कारित बन सके। उन्होंने बताया कि मदद के लिए समिति के पास 50 से ज्यादा आवेदन आए।

पहले चरण में चुने गए ये परिवार

पहले चरण में 27 परिवारों के बच्चों को मदद दे रहे हैं। शेष को कार्यक्रम आयोजित कर मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आने वालों से सहयोग राशि चैक के जरिए संबंधित संस्था के नाम से ही ले रहे हैं, जिससे बालक बालिकाएं सीधे स्कूल में जमा कर सकें। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। मदद करने वाले की मंशा व सोसाइटी का उददेश्य भी पूरा हो सकेगा।

Published on:

31 Aug 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी ये सोसाइटी, पहले चरण में शामिल इन परिवारों के बच्चे

