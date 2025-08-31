छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी ये सोसाइटी, पहले चरण में शामिल इन परिवारों के बच्चे

ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी (Brahmin Samaj Welfare Society) के रजनीश शर्मा ने बताया कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति अपेक्षानुरुप नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई व परिजनों को किताब कॉपी, स्टेशनरी, ड्रेस खरीदी तथा फीस जमा करने में कई परेशानियां आती हैं। ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद के अभाव में पढ़ाई न छोड़ना पड़े, इसके लिए यह पहल की है। जिससे नई पीढ़ी शिक्षित और संस्कारित बन सके। उन्होंने बताया कि मदद के लिए समिति के पास 50 से ज्यादा आवेदन आए।