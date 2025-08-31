छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी ये सोसाइटी, पहले चरण में शामिल इन परिवारों के बच्चे

financial help to students:हरदा में ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को जिला स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह और समाज के आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के होनहार बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए कार्यक्त्रस्म आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से बायपास रोड के पास स्थित एक निजी स्कूल परिसर में रखा गया है। सोसाइटी ने चार साल पहले सामाजिक और रचनात्मक सेवा कार्यों की शुरुआत की। जिसमें शिक्षकों का सम्मान शुरु किया। (MP News)
बीते साल सोसाइटी की बैठक हुई। इसमें समाज के आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने में मदद करने का निर्णय लिया गया था। इसी पर अमल करते हुए रविवार को आयोजित कार्यक्रम में ऐसे परिवारों से मिले आवेदन के आधार पर बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पहल को सोसाइटी ने शिक्षा सहयोग राशि कोष नाम दिया।
रविवार को आयोजित कार्यक्रम में सरकारी व निजी स्कूलों के 200 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया जाएगा। सोसाइटी ने समाज के सभी नागरिकों व संगठनों से समारोह में शामिल होकर सामाजिक एकता का परिचय देने का आग्रह किया है। (MP News)
ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी (Brahmin Samaj Welfare Society) के रजनीश शर्मा ने बताया कि समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति अपेक्षानुरुप नहीं होने से बच्चों को पढ़ाई व परिजनों को किताब कॉपी, स्टेशनरी, ड्रेस खरीदी तथा फीस जमा करने में कई परेशानियां आती हैं। ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद के अभाव में पढ़ाई न छोड़ना पड़े, इसके लिए यह पहल की है। जिससे नई पीढ़ी शिक्षित और संस्कारित बन सके। उन्होंने बताया कि मदद के लिए समिति के पास 50 से ज्यादा आवेदन आए।
पहले चरण में 27 परिवारों के बच्चों को मदद दे रहे हैं। शेष को कार्यक्रम आयोजित कर मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आने वालों से सहयोग राशि चैक के जरिए संबंधित संस्था के नाम से ही ले रहे हैं, जिससे बालक बालिकाएं सीधे स्कूल में जमा कर सकें। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। मदद करने वाले की मंशा व सोसाइटी का उददेश्य भी पूरा हो सकेगा।