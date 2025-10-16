भाजपा में सियासी हलचल, अपनी ही नप अध्यक्ष के खिलाफ BJP पार्षद, कांग्रेस के कनेक्शन पर दिया जबाव

मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व विधायक संजय शाह, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राजपूत ने भाजपा पार्षद की बैठक ली। इसमें नगर परिषद में हो रही उठापटक एवं आविश्वास प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की। उन्होंने पार्षदों को पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक काम करने को कहा। बताया कि भाजपा पार्षदों ने जो आविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर कार्यालय में दिया है। उसके संबंध में वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा कर जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी पार्षदों ने कहा वे अब नप अध्यक्ष अनिता अग्रवाल के भ्रष्टाचार के कामों में साथ नहीं देंगे। ना ही नगर परिषद की बैठक में जाएंगे। अनिता अग्रवाल हटेंगी, इसके बाद ही नप जाएंगे। पार्षदों ने यह भी कहा वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। अनिता अग्रवाल की मनमानी व हटधर्मिता के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।