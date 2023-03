फागोत्सव में फूलों से खेली होली,फाग गीतों पर देर रात तक थिरके लोग

हरदा। सर्व ब्राम्हण समाज वेलफेयर सोसाइटी ने शनिवार देर रात फागोत्सव मनाया। इसमें वृंदावन की तर्ज पर सभी ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर फाग खेला। होली और फाग की पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति पर लोग देर रात तक उत्साह व उल्लास से थिरकते रहे। बृजभूमि में तब्दील आयोजन स्थल पर कृष्ण भक्ति में लीन सभी आयु वर्ग के लोगों ने कृष्ण भक्त साध्वी दुर्गा दीदी और भागवत कथावाचक श्री प्रिया दीदी के गाए भजनों पर काफी देर सामूहिक नृत्य किया।

