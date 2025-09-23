पत्नी को परेशान किया तो पति ने पड़ोसी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली ‘सजा’…

mp news: मध्यप्रदेश के हरदा में एक शख्स ने पत्नी को परेशान करने वाले पड़ोसी को ऐसी खौफनाक मौत दी की अब जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पति व उसके दो अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मृतक उसका पड़ोसी था जो अकेला पाकर उसकी पत्नी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसे कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना।
हरदा जिले के खिरकिया इलाके में 20 सितंबर को खिरकिया-कुड़ावा रोड पर एक शख्स की नाले किनारे पानी में खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस की तफ्तीश में मृतक की शिनाख्त मोरसिंह सिसौदिया के तौर पर हुई थी जो कि खंडवा जिले के गरबड़ी गांव का रहने वाला था। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और महिला के परिवारवालों ने ही उसकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की और महिला व उसके पति से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया।
पुलिस की पूछताछ में आरोपी दमायाराम राजपूत ने बताया कि मोरसिंह उसका पड़ोसी था और उसकी पत्नी को परेशान करता था। घर में जब भी पत्नी अकेली होती तो घर में घुस आता था। कई बार पहले उसे समझाया था लेकिन वो नहीं माना इसलिए उसने मोरसिंह की हत्या की प्लानिंग की। 18 सितंबर की रात आरोपी की पत्नी ने मोरसिंह को घर पर बुलाया और घर से भागने के लिए कहा। महिला उसे भगाकर अपने रिश्ते की बुआ के घर लेकर पहुंची। जहां बाद में पति दयाराम अपने दो रिश्तेदारों के साथ पहुंचा और हाथ-पैर मुंह बांधकर उठाकर नाले के पास ले गए और वहां दराते से उसकी गर्दन व गुप्तांग काटकर हत्या कर लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। आरोपी ने मृतक मोरसिंह की बाइक को रोशन चौकी के पटाजन के पास नदी में ले जाकर फेंक दिया था।