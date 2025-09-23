Patrika LogoSwitch to English

हरदा

पत्नी को परेशान किया तो पति ने पड़ोसी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली ‘सजा’…

mp news: पति ने पत्नी को परेशान करने वाले पड़ोसी को दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर गर्दन और गुप्तांग काटकर मौत के घाट उतारा था...।

हरदा

Shailendra Sharma

Sep 23, 2025

harda
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के हरदा में एक शख्स ने पत्नी को परेशान करने वाले पड़ोसी को ऐसी खौफनाक मौत दी की अब जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पति व उसके दो अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि मृतक उसका पड़ोसी था जो अकेला पाकर उसकी पत्नी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। उसे कई बार समझाया लेकिन वो नहीं माना।

गर्दन व गुप्तांग काटकर उतारा मौत के घाट

हरदा जिले के खिरकिया इलाके में 20 सितंबर को खिरकिया-कुड़ावा रोड पर एक शख्स की नाले किनारे पानी में खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस की तफ्तीश में मृतक की शिनाख्त मोरसिंह सिसौदिया के तौर पर हुई थी जो कि खंडवा जिले के गरबड़ी गांव का रहने वाला था। मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के एक महिला के साथ अवैध संबंध थे और महिला के परिवारवालों ने ही उसकी हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की और महिला व उसके पति से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया।

एमपी में 'कुत्ते-बिल्ली' की लड़ाई में तलाक तक पहुंची बात…
भोपाल
bhopal

पूरी प्लानिंग के तहत की हत्या

पुलिस की पूछताछ में आरोपी दमायाराम राजपूत ने बताया कि मोरसिंह उसका पड़ोसी था और उसकी पत्नी को परेशान करता था। घर में जब भी पत्नी अकेली होती तो घर में घुस आता था। कई बार पहले उसे समझाया था लेकिन वो नहीं माना इसलिए उसने मोरसिंह की हत्या की प्लानिंग की। 18 सितंबर की रात आरोपी की पत्नी ने मोरसिंह को घर पर बुलाया और घर से भागने के लिए कहा। महिला उसे भगाकर अपने रिश्ते की बुआ के घर लेकर पहुंची। जहां बाद में पति दयाराम अपने दो रिश्तेदारों के साथ पहुंचा और हाथ-पैर मुंह बांधकर उठाकर नाले के पास ले गए और वहां दराते से उसकी गर्दन व गुप्तांग काटकर हत्या कर लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। आरोपी ने मृतक मोरसिंह की बाइक को रोशन चौकी के पटाजन के पास नदी में ले जाकर फेंक दिया था।

पत्नी पर चाकू से 40 वार, पति को नहीं आई खरोंच…चौंका देने वाला खुलासा
खंडवा
khandwa murder

23 Sept 2025 09:07 pm

