पत्नी को परेशान किया तो पति ने पड़ोसी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली ‘सजा’…

पुलिस की पूछताछ में आरोपी दमायाराम राजपूत ने बताया कि मोरसिंह उसका पड़ोसी था और उसकी पत्नी को परेशान करता था। घर में जब भी पत्नी अकेली होती तो घर में घुस आता था। कई बार पहले उसे समझाया था लेकिन वो नहीं माना इसलिए उसने मोरसिंह की हत्या की प्लानिंग की। 18 सितंबर की रात आरोपी की पत्नी ने मोरसिंह को घर पर बुलाया और घर से भागने के लिए कहा। महिला उसे भगाकर अपने रिश्ते की बुआ के घर लेकर पहुंची। जहां बाद में पति दयाराम अपने दो रिश्तेदारों के साथ पहुंचा और हाथ-पैर मुंह बांधकर उठाकर नाले के पास ले गए और वहां दराते से उसकी गर्दन व गुप्तांग काटकर हत्या कर लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। आरोपी ने मृतक मोरसिंह की बाइक को रोशन चौकी के पटाजन के पास नदी में ले जाकर फेंक दिया था।