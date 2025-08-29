सरकारी क्वार्टर में सो रहे SAF जवान को सांप ने डसा, अस्पताल में मौत

अस्पताल में SAF जवान डेमसिंह की हालत को देख डॉक्टर ने पूछा कि किसी चीज ने हाथ-पैर में काटा तो नहीं है। जिस पर उन्होंने दाएं पैर को देखा तो वहां सांप के काटने का निशान बना हुआ था। डॉक्टर ने पूछा कि जब सांप ने तुम्हें काटा तो इसका पता नहीं था क्या। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद चूहे ने काटा होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने डैमसिंह को प्राथमिक इलाज देकर भर्ती किया। लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि डेमसिंह का भोपाल ट्रांसफर हो चुका था और वो ट्रांसफर संबंधिक कागजात लेकर शिवपुरी जा रहे थे। वो एक साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे।