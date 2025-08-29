Patrika LogoSwitch to English

हरदा

सरकारी क्वार्टर में सो रहे SAF जवान को सांप ने डसा, अस्पताल में मौत

mp news: SAF जवान को सांप के काटने का एहसास तक नहीं हुआ, डॉक्टर ने देखा तो दाहिने पैर पर था सांप के काटने का निशान...।

हरदा

Shailendra Sharma

Aug 29, 2025

HARDA
while sleeping Snake Bite SAF jawan death in hospital

mp news: मध्यप्रदेश के हरदा में इंदौर रोड स्थित पुलिस लाइन की बी कंपनी में पदस्थ SAF (विशेष सशस्त्र बल) जवान को शुक्रवार को उनके क्वार्टर में सांप के डस लिया था। जिनकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस लाइन की आरआई रजनी गुर्जर जिला अस्पताल पहुंचीं और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा।

सरकारी क्वार्टर में सांप ने काटा

SAF जवान डेमसिंह पिता मनबहादुर सिंह पुन (61) वर्ष निवासी नेपाल पिछले दो साल से पुलिस लाइन की बी कंपनी में पदस्थ थे। जबकि उनकी पत्नी और दो बेटे शिवपुरी स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं। बीती रात वो अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहे थे तभी उनके दाहिने पैर में सांप ने काट लिया। लेकिन उन्हें सांप के डसने का कोई पता नहीं चल पाया था। वह सुबह तैयार होकर 5 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन से शिवपुरी जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ एक जवान भी था। स्टेशन पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और साथी उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा।

ये भी पढ़ें

1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई
सागर
sagar

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

अस्पताल में SAF जवान डेमसिंह की हालत को देख डॉक्टर ने पूछा कि किसी चीज ने हाथ-पैर में काटा तो नहीं है। जिस पर उन्होंने दाएं पैर को देखा तो वहां सांप के काटने का निशान बना हुआ था। डॉक्टर ने पूछा कि जब सांप ने तुम्हें काटा तो इसका पता नहीं था क्या। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद चूहे ने काटा होगा, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने डैमसिंह को प्राथमिक इलाज देकर भर्ती किया। लेकिन कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि डेमसिंह का भोपाल ट्रांसफर हो चुका था और वो ट्रांसफर संबंधिक कागजात लेकर शिवपुरी जा रहे थे। वो एक साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में कृषि विस्तार अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
रतलाम
ratlam

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 03:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / सरकारी क्वार्टर में सो रहे SAF जवान को सांप ने डसा, अस्पताल में मौत

