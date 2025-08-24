एमपी का बड़ा पुल बंद, एनएच पर एक माह के लिए ठप हुआ वाहनों का आवागमन

Narmada Bridge- मध्यप्रदेश का एक बड़ा पुल बंद कर दिया गया है। हंडिया में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर नर्मदा ब्रिज बंद किया गया है। इससे एनएच पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। यहां पुराना नर्मदा ब्रिज बंद किया गया है। मरम्मत के चलते यह पुल एक माह तक बंद रहेगा। इस दौरान ब्रिज से पैदल यात्री, दो पहिया चार पहिया वाहन चालकों के आने जाने पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बेरिकेडिंग कर नर्मदा सेतु को बंद कर दिया। इसी के साथ पुल की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है।
नर्मदा नदी पर हंडिया एवं नेमावर के मध्य करीबन 40 साल पहले ब्रिज का निर्माण कराया गया था। यहां से रोज हजारों की संख्या में वाहन निकलते हैं। 4 दशक पुराना यह ब्रिज जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी रेलिंग भी टूट चुकी है जिससे यहां हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है।
इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोरलेन का नया नर्मदा ब्रिज भी बन चुका है। इसके चालू हो जाने बाद पुराने पुल पर बड़े वाहनों का भार कुछ कम हुआ है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग द्वारा इस ब्रिज की मरम्मत की सुध ली गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के सुपरवाइजर राकेश बैरागी ने बताया कि पुराने नर्मदा सेतु की पूरी मरम्मत की जाएगी। इसमें बेरिंग डालने के साथ ही जेसीबी मशीन की मदद से खुदाई कर जमीन तैयार की जाएगी। जहां रेलिंग टूटी है वहां उसकी भी मरम्मत की जाएगी। इसी कारण विभाग ने एक माह तक पुल बंद रखने की अनुमति ली है।
राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी रविवार को हंडिया व नेमावर पुलिस जवानों के साथ पुराने नर्मदा सेतु पर पहुंचे। यहां बेरिकेडिंग कर नर्मदा सेतु को बंद कर दिया और मरम्मत का कार्य शुरू किया।