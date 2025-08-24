एमपी का बड़ा पुल बंद, एनएच पर एक माह के लिए ठप हुआ वाहनों का आवागमन

Narmada Bridge- मध्यप्रदेश का एक बड़ा पुल बंद कर दिया गया है। हंडिया में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर नर्मदा ब्रिज बंद किया गया है। इससे एनएच पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। यहां पुराना नर्मदा ब्रिज बंद किया गया है। मरम्मत के चलते यह पुल एक माह तक बंद रहेगा। इस दौरान ब्रिज से पैदल यात्री, दो पहिया चार पहिया वाहन चालकों के आने जाने पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारियों ने बेरिकेडिंग कर नर्मदा सेतु को बंद कर दिया। इसी के साथ पुल की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है।