‘पेंशनर्स परिवारों’ को मिले महंगाई राहत, CM को दिया गया आवेदन

पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पीसी पोर्ते ने बताया कि साल 2000 के पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती थी। मप्र और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की छटी अनुसूची की धारा 6 के अंतर्गत पेंशनर्स परिवार पेंशनर्स की महंगाई राहत के भुगतान के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिस संबंध में भारत सरकार के पत्र 13 नवंबर 2017 द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। इसके बावजूद उक्त अवैधानिक परंपरा चालू है। जिसे शीघ्र समाप्त कर नियमित रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत के अनुसार मप्र के पेंशनर्स परिवार को महंगाई राहत दिए जाने के आदेश जारी करने की मांग की।