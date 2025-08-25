एमपी में किसानों से मजाक, पीएम फसल बीमा योजना में महज 23 रुपए एकड़ के हिसाब से दी राशि

Crop insurance- एमपी में पीएम फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से मजाक किया गया है। योजना में कई किसानों को केवल नाममात्र की राशि मिली है। इससे प्रदेशभर के किसान असंतुष्ट हैं और अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। हरदा जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां के एक किसान को पीएम फसल बीमा योजना में महज 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी गई। नाराज किसानों ने बीमा कंपनी द्वारा भेजी गई धनराशि को विकास कार्यों के लिए दान करते हुए अपना विरोध जताया।