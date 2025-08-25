Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हरदा

एमपी में किसानों से मजाक, पीएम फसल बीमा योजना में महज 23 रुपए एकड़ के हिसाब से दी राशि

Crop insurance- एमपी में पीएम फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से मजाक किया गया है। योजना में कई किसानों को केवल नाममात्र की राशि मिली है।

हरदा

deepak deewan

Aug 25, 2025

PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre
PM crop insurance scheme gives amount at the rate of 23 rupees per acre

Crop insurance- एमपी में पीएम फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों से मजाक किया गया है। योजना में कई किसानों को केवल नाममात्र की राशि मिली है। इससे प्रदेशभर के किसान असंतुष्ट हैं और अपनी नाराजगी खुलकर जता रहे हैं। हरदा जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां के एक किसान को पीएम फसल बीमा योजना में महज 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से राशि दी गई। नाराज किसानों ने बीमा कंपनी द्वारा भेजी गई धनराशि को विकास कार्यों के लिए दान करते हुए अपना विरोध जताया।

पीएम फसल बीमा योजना को किसानों के हित की योजना बताने का खूब दावा किया जाता है पर हकीकत कुछ और ही है। सर्वे में लेट लतीफी, प्रक्रियागत जटिलताओं और बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण किसानों को नाममात्र की बीमा राशि मिल रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में किसानों में गुस्सा है।

फसल बीमा योजना की विसंगति की एक मिसाल हरदा जिले में भी सामने आई है। यहां के एक किसान को महज 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा राशि दी गई। जिले के सोनतलाई गांव के किसान ब्रजमोहन विश्नोई ने 1354 रुपए प्रीमियम भरा था।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

बीमा योजना के नाम पर किए गए इस मजाक का किसानों ने विरोध किया। उन्होंने फसल बीमा की राशि वापस करने की पहल की। बीमा कंपनियों को राशि लौटाने किसान जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि जबर्दस्त नुकसान होने पर भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। बीमा राशि देने के नाम पर किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है।

किसानों ने प्रशासन से बीमा राशि का निर्धारण पारदर्शी तरीके से करने और फसल की वास्तविक स्थिति के अनुसार राहत देने की मांग की।

किसानों की बजाए बीमा कंपनियों के लिए लाभकारी

किसान नेता केदार सिरोही बताते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना किसानों की बजाए बीमा कंपनियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि कंपनियां इससे करोड़ों कमा रहीं हैं जबकि किसानों को मामूली रकम देकर उनके साथ मजाक किया जा रहा है। बीमा कंपनियों पर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला
भोपाल
on Bhopal Nizamuddin Vande Bharat Bhopal Railway Division's big decision

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / एमपी में किसानों से मजाक, पीएम फसल बीमा योजना में महज 23 रुपए एकड़ के हिसाब से दी राशि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.