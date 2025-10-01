नगरपालिका के ‘550 कर्मचारियों’ का अटका वेतन, अब करेंगे हड़ताल

वेतन में हर माह होने वाली देरी को लेकर हर बार नपा कर्मचारियों को यही तर्क देती है कि राज्य सरकार ने चुंगी की राशि में कटौती कर दी है। सरकार पहले हरदा की नपा को करीब हर माह एक करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि देती थी,जिसमें नपा 25 लाख रुपए मिलाकर वेतन बांटती थी। अब सरकार बिजली बिल की राशि करीब 28-30 लाख रूपए काट लेती है। अन्य मदों में भी कटौती हो रही है। इस कारण अब नपा को चुंगी की राशि केवल 70 से 75 लाख रुपए ही मिल पा रही है। वहीं शहर में राजस्व अमला वसूूली में भी ढिलाई बरत रहा है।जिससे नपा की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आने की बात कही जा रही है।