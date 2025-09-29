Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदा

सेक्युलर भारत की अनोखी मिसाल, 50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये मुस्लिम परिवार

Dussehra: MP में मुस्लिम परिवार पिछले पचास सालों से विजयादशमी (Vijayadashami) पर रावण का पुतला बना रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक बनी हुई है।

2 min read

हरदा

image

Akash Dewani

Sep 29, 2025

Sheikh muslim family ravan effigy dussehra Vijayadashami mp news

Sheikh muslim family ravan effigy dussehra Vijayadashami (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी (Vijayadashami) पर हर साल की तरह इस बार भी हरदा के नेहरु स्टेडियम पर रावण पुतले का दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद 52 फीट का रहेगा। इस पुतले को बनाने में शहर के खेड़ीपुरा में रहने वाले शेख मुस्लिम परिवार (Sheikh muslim) के सदस्य पिछले पचास सालों से कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के युवाओं द्वारा रावण पुतला बनाकर जिले को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम कर रहे हैं। नेहरु स्टेडियम में पुतला बनाने का काम शुरू हो चुका है।

50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये परिवार

जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा नेहरु स्टेडियम पर इस वर्ष भी आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा (Dussehra) पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस मौके पर रावण पुतला दहन कार्य किया जाएगा। नपा में कार्यरत् शेख मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा 52 फीट पुतले का निर्माण किया जा रहा है।

नपा कर्मचारी शेख आमिर ने बताया कि उनके परिवार के लोग सालों से नपा में काम कर रहे हैं। उनके साथ वह भी पिछले 25 सालों से हर साल रावण पुतला बनाया जा रहा है। इस बार भी शेख परिवार के शेख अफजल, शेख सलीम, शेख जाफर, शेख मुत्रा, शेख इकलाख सहित 15 युवा कर्मचारी पुतला निर्माण करने में जुटे हुए है। (MP News)

परिवार ने बताया क्यों जरुरी है ये काम

उन्होंने बताया कि सभी लोग उत्साह के साथ पुतला निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान में पुतला के पैर एवं धड़ का हिस्सा बन चुका है। एक, दो दिन में रावण का मुंह बनाने काम शुरू होगा। पूरा पुतला बनने पर इसमें पटाखे बांधे जाएंगे। ताकि दहन वाले दिन यह आसानी से जल सके। इसलिए समाज के युवा प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक पुतला बनाने में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आज का दौर जहां नफरतों से भरता जा रहा है, वहीं हरदा के शेख मुस्लिम परिवार के लोग विजयादशमी पर्व के लिए रावण पुतला बनाने में अपनी भागीदारी निभा रहे है, ताकि सदियों से चली आ रही हरदा जिले की गंगा-जमुनी तहजीब कायम रह सके। (MP News)

नेहरू स्टेडियम में होगा रावण दहन- इंजीनियर

नेहरु स्टेडियम पर 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व पर रावण पुतले का दहन किया जाएगा। इसके लिए नेहरु स्टेडियम में नपा के कर्मचारी पुतला बनाने में जुटे हुए हैं।- हरिओम दोगने, इंजीनियर, नगरपालिका, हरदा

ये भी पढ़ें

टमाटर-आलू बने ‘नॉन वेज’! केंद्रीय कृषि मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन पर मचा बवाल
अशोकनगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / सेक्युलर भारत की अनोखी मिसाल, 50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये मुस्लिम परिवार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क पर छोड़े मवेशी तो होगी FIR, मिनटों में होगी मालिक की पहचान

cattle owner identification ear tag harda road mp news
हरदा

पत्नी को परेशान किया तो पति ने पड़ोसी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली ‘सजा’…

harda
हरदा

एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान

Shivraj Singh's statement on the purchase of soybeans at the support price in MP
हरदा

‘पेंशनर्स परिवारों’ को मिले महंगाई राहत, CM को दिया गया आवेदन

फोटो सोर्स: पत्रिका
हरदा

कलेक्टर के निर्देश, सभी ‘पेंशन हितग्राहियों’ का घर-घर जाकर करें सत्यापन

फोटो सोर्स: पत्रिका
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.