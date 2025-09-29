सेक्युलर भारत की अनोखी मिसाल, 50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये मुस्लिम परिवार

Sheikh muslim family ravan effigy dussehra Vijayadashami (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी (Vijayadashami) पर हर साल की तरह इस बार भी हरदा के नेहरु स्टेडियम पर रावण पुतले का दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद 52 फीट का रहेगा। इस पुतले को बनाने में शहर के खेड़ीपुरा में रहने वाले शेख मुस्लिम परिवार (Sheikh muslim) के सदस्य पिछले पचास सालों से कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के युवाओं द्वारा रावण पुतला बनाकर जिले को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम कर रहे हैं। नेहरु स्टेडियम में पुतला बनाने का काम शुरू हो चुका है।
जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा नेहरु स्टेडियम पर इस वर्ष भी आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा (Dussehra) पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस मौके पर रावण पुतला दहन कार्य किया जाएगा। नपा में कार्यरत् शेख मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा 52 फीट पुतले का निर्माण किया जा रहा है।
नपा कर्मचारी शेख आमिर ने बताया कि उनके परिवार के लोग सालों से नपा में काम कर रहे हैं। उनके साथ वह भी पिछले 25 सालों से हर साल रावण पुतला बनाया जा रहा है। इस बार भी शेख परिवार के शेख अफजल, शेख सलीम, शेख जाफर, शेख मुत्रा, शेख इकलाख सहित 15 युवा कर्मचारी पुतला निर्माण करने में जुटे हुए है। (MP News)
उन्होंने बताया कि सभी लोग उत्साह के साथ पुतला निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान में पुतला के पैर एवं धड़ का हिस्सा बन चुका है। एक, दो दिन में रावण का मुंह बनाने काम शुरू होगा। पूरा पुतला बनने पर इसमें पटाखे बांधे जाएंगे। ताकि दहन वाले दिन यह आसानी से जल सके। इसलिए समाज के युवा प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक पुतला बनाने में लगे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आज का दौर जहां नफरतों से भरता जा रहा है, वहीं हरदा के शेख मुस्लिम परिवार के लोग विजयादशमी पर्व के लिए रावण पुतला बनाने में अपनी भागीदारी निभा रहे है, ताकि सदियों से चली आ रही हरदा जिले की गंगा-जमुनी तहजीब कायम रह सके। (MP News)
नेहरु स्टेडियम पर 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व पर रावण पुतले का दहन किया जाएगा। इसके लिए नेहरु स्टेडियम में नपा के कर्मचारी पुतला बनाने में जुटे हुए हैं।- हरिओम दोगने, इंजीनियर, नगरपालिका, हरदा
