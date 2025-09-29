सेक्युलर भारत की अनोखी मिसाल, 50 साल से रावण का पुतला बना रहा ये मुस्लिम परिवार

MP News: बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी (Vijayadashami) पर हर साल की तरह इस बार भी हरदा के नेहरु स्टेडियम पर रावण पुतले का दहन किया जाएगा। इस बार रावण का कद 52 फीट का रहेगा। इस पुतले को बनाने में शहर के खेड़ीपुरा में रहने वाले शेख मुस्लिम परिवार (Sheikh muslim) के सदस्य पिछले पचास सालों से कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के युवाओं द्वारा रावण पुतला बनाकर जिले को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम कर रहे हैं। नेहरु स्टेडियम में पुतला बनाने का काम शुरू हो चुका है।