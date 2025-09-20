Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हरदा

एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान

Soybean- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं।

हरदा

deepak deewan

Sep 20, 2025

Shivraj Singh's statement on the purchase of soybeans at the support price in MP
Shivraj Singh's statement on the purchase of soybeans at the support price in MP

Soybean- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को वे अनेक स्थानों पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आमजनों से मुलाकात की। सीहोर में शिवराजसिंह चौहान के कारवां को किसानों ने रोका और उन्हें बताया कि सोयाबीन बर्बाद हो गया है। तब उन्होंने सीहोर कलेक्टर को फोन लगाकर तुरंत सर्वे कराने को कहा। बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान हरदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने किसानों की बातचीत की। हरदा में कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी संबंधी सवाल पर कहा कि इस संबंध में राज्य से प्रस्ताव मिलेगा तो मंजूर करेंगे। हरदा विधायक आरके दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने भी उनके समक्ष किसानों की समस्याएं उठाईं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक शोकाकुल परिवार से संवेदना व्यक्त करने हरदा के गांव बावड़िया पहुंचे। उनका अबगांव खुर्द में भी स्वागत किया गया। यहां एक किसान ने कहा कि कल ही उन्हें याद किया था तो शिवराजसिंह बोले-तुमने बुलाया और हम चले आए…। प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल और टिमरनी के पूर्व विधायक संजय शाह ने छीपानेर के नर्मदा पुल पर शिवराजसिंह का स्वागत किया।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों में फैल रहा जानलेवा वायरस, हर तीसरे मरीज की जान को खतरा, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
Deadly Melioidosis Virus Spreading Among Farmers in MP

जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हम अनुमति दे देंगे

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्यप्रदेश में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रस्ताव मिलने पर इसकी मंजूरी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य को प्रस्ताव भेजना होता है। जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हम अनुमति दे देंगे।

हरदा विधायक आरके दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने किसानों के साथ कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने अति बारिश से खराब हुई फसल का सर्वे कराने तथा सोयाबीन और मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए जल्द पंजीयन शुरू करने की मांग की।

ये भी पढ़ें

एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन
भोपाल
Electricity consumers must apply by September 30th to avail the discount

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.