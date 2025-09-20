एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान

Soybean- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को वे अनेक स्थानों पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आमजनों से मुलाकात की। सीहोर में शिवराजसिंह चौहान के कारवां को किसानों ने रोका और उन्हें बताया कि सोयाबीन बर्बाद हो गया है। तब उन्होंने सीहोर कलेक्टर को फोन लगाकर तुरंत सर्वे कराने को कहा। बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान हरदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने किसानों की बातचीत की। हरदा में कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी संबंधी सवाल पर कहा कि इस संबंध में राज्य से प्रस्ताव मिलेगा तो मंजूर करेंगे। हरदा विधायक आरके दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने भी उनके समक्ष किसानों की समस्याएं उठाईं।