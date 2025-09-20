एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का बड़ा बयान

Soybean- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को वे अनेक स्थानों पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आमजनों से मुलाकात की। सीहोर में शिवराजसिंह चौहान के कारवां को किसानों ने रोका और उन्हें बताया कि सोयाबीन बर्बाद हो गया है। तब उन्होंने सीहोर कलेक्टर को फोन लगाकर तुरंत सर्वे कराने को कहा। बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान हरदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने किसानों की बातचीत की। हरदा में कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी संबंधी सवाल पर कहा कि इस संबंध में राज्य से प्रस्ताव मिलेगा तो मंजूर करेंगे। हरदा विधायक आरके दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने भी उनके समक्ष किसानों की समस्याएं उठाईं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक शोकाकुल परिवार से संवेदना व्यक्त करने हरदा के गांव बावड़िया पहुंचे। उनका अबगांव खुर्द में भी स्वागत किया गया। यहां एक किसान ने कहा कि कल ही उन्हें याद किया था तो शिवराजसिंह बोले-तुमने बुलाया और हम चले आए…। प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल और टिमरनी के पूर्व विधायक संजय शाह ने छीपानेर के नर्मदा पुल पर शिवराजसिंह का स्वागत किया।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्यप्रदेश में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी के संबंध में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रस्ताव मिलने पर इसकी मंजूरी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य को प्रस्ताव भेजना होता है। जैसे ही राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हम अनुमति दे देंगे।
हरदा विधायक आरके दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने किसानों के साथ कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने अति बारिश से खराब हुई फसल का सर्वे कराने तथा सोयाबीन और मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए जल्द पंजीयन शुरू करने की मांग की।