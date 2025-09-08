स्कूलों में ‘शिक्षकों’ को बतानी होगी कार्ययोजना, अधिकारी करेंगे समीक्षा

शिक्षा विभाग ने हर स्कूल का अच्छा रिजल्ट आने के लिए इस बार शिक्षक, अतिथि शिक्षकों के साथ-साथ प्राचार्य की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके लिए अधिकारियों द्वारा मानिटरिंग की जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई स्कूल शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसकी जवाबदेही तय होगी। अच्छा परीक्षा परिणाम देने कार्ययोजना में छात्रवार डाटा, कमजोर छात्रों पर विशेष फोकस, विषयवार समीक्षा, परीक्षा पैटर्न आधारित अध्यापन और मानिटरिंग शामिल रहेगी।