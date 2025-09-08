Patrika LogoSwitch to English

स्कूलों में ‘शिक्षकों’ को बतानी होगी कार्ययोजना, अधिकारी करेंगे समीक्षा

MP News: त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम के बाद आगामी 25 सितंबर तक शिक्षकों को अपनी कार्ययोजना बताना होगा।

हरदा

Astha Awasthi

Sep 08, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करने के बाद शिक्षा विभाग ने भी बीते साल की तुलना इस बार भी बेहतर रिजल्ट रहने के लिए शिक्षकों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम के बाद आगामी 25 सितंबर तक शिक्षकों को अपनी कार्ययोजना बताना होगा। वहीं अधिकारी द्वारा रिजल्ट की समीक्षा करते हुए शिक्षकों को कमजोर बच्चों पर विशेष फोकस करते हुए सुधारात्मक कक्षाएं लगाने के लिए कहा जाएगा। वहीं शिक्षकों की कार्ययोजना की समीक्षा संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

हर स्तर पर होगी मॉनीटरिंग

शिक्षा विभाग ने हर स्कूल का अच्छा रिजल्ट आने के लिए इस बार शिक्षक, अतिथि शिक्षकों के साथ-साथ प्राचार्य की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके लिए अधिकारियों द्वारा मानिटरिंग की जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई स्कूल शिक्षण कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसकी जवाबदेही तय होगी। अच्छा परीक्षा परिणाम देने कार्ययोजना में छात्रवार डाटा, कमजोर छात्रों पर विशेष फोकस, विषयवार समीक्षा, परीक्षा पैटर्न आधारित अध्यापन और मानिटरिंग शामिल रहेगी।

स्कूलों को स्पष्ट करना होगी अपनी रणनीति

जिला शिक्षाधिकारी डीएस रघुवंशी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2026 के लिए बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। इसके मुताबिक 12 वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च तक होंगी और 10 वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के लिए अब महज पांच महीने शेष रह गए है।

इसलिए हर स्कूल को अपनी रणनीति स्पष्ट करना होगी। इस बार शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर निकले। अगले हफ्ते में दोनों कक्षाओं की त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी। फिर बच्चों का रिजल्ट पता चलने पर स्कूलों में शिक्षण की स्थिति का पता चलेगा।

शिक्षकों से कार्ययोजना मांगी गई

कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की त्रैमासिक परीक्षा चल रही है। इसके समाप्त होते ही आगामी दिनों में शिक्षकों से रिजल्ट बेहतर देने के लिए कार्ययोजना मांगी गई है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद स्कूलवार समीक्षा की जाएगी।- डीएस रघुवंशी, जिला शिक्षा अधिकारी, हरदा

Published on:

08 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / स्कूलों में ‘शिक्षकों’ को बतानी होगी कार्ययोजना, अधिकारी करेंगे समीक्षा

