ठांय-ठांय के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश; नाबालिग से भी किया था रेप

Crime News: यूपी में हरदोई के पाली थाना इलाके में सोमवार देर रात पुलिस और 25 हजार के इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश बीपी उर्फ कौशल के पैर में गोली लग गई। नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी फरार चल रहा था।
पुलिस के मुताबिक आरोपी कौशल पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। सोमवार रात गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कौशल इलाके में मौजूद है। जिसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। पुलिस को देख आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लग गई। घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस और कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि काफी दिनों से आरोपी कौशल की तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बदमाश के साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।
बता दें कि इससे पहले शनिवार को बरेली के आंवला थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी। जिसमें पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया था।
