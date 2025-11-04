ठांय-ठांय के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा 25 हजार का इनामी बदमाश; नाबालिग से भी किया था रेप

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि काफी दिनों से आरोपी कौशल की तलाश पुलिस की टीम कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि बदमाश के साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।