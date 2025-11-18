यूपी पुलिस: मुकदमे से धारा हटाने के नाम पर रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, एक फरार

Anti-corruption team arrested sub-inspector हरदोई में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ में शिकायत की गई थी। शिकायत करने वाले ने बताया था कि मुकदमे में धारा कम करने और नाम हटाने के बदले विवेचना अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और एक अन्य दरोगा को गिरफ्तार किया। जबकि मुख्य विवेचना अधिकारी दरोगा मौके से फरार होने में सफल रहा। एंटी करप्शन टीम ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र का है।